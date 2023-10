Auf der Mittelinsel der Siegessäule stehen Polizeibeamte in Zivil. An den Tunneleingängen auf der anderen Straßenseite blockieren sie den Eingang zur Sehenswürdigkeit. „It’s closed now“, sagt ein Polizist zu einem Touristen. Von der angekündigten Aktion der Letzten Generation wusste er offenbar noch nichts.



Denn ein wildes Katz-und-Maus-Spiel trägt sich dort am Donnerstagmorgen im Bereich um die Siegessäule zu. Aktivisten der Letzten Generation versuchen, mit einer großangelegten Protestaktion den Kreuzungsbereich um die Siegessäule lahmzulegen. Dort, wo am Sonnabend eine große Straßenblockade der Aktivistengruppe geplant ist, sind bereits am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Es werden Personenkontrollen durchgeführt, der Kreuzungsbereich wird teilweise für kurze Zeit gesperrt, noch bevor Aktivisten der Letzten Generation zu sehen sind.

Bis zum Ende der Aktion wird nicht genau klar werden, was die Aktivisten eigentlich geplant hatten: Wollten sie die Siegessäule orange einfärben? Oder den Reichstag? Oder die Bismarck-Statue? Auf eine Art wollten sie sicherlich das Gelände markieren, wo sie am Sonnabend protestieren wollen. Eine Seite hatten sie schon orange eingefärbt: das Brandenburger Tor. Es ist noch immer nicht restauriert, es wird wohl Monate dauern. Ob die Aktivisten vorhaben, die Siegessäule einzufärben – dazu wollte ein Sprecher der Letzten Generation keine Angaben machen.

Die Siegessäule bald orange? Polizei ist vorbereitet

Am Donnerstag aber muss die Polizei von der Aktion der Letzten Generation im Vorfeld mitbekommen haben. Kurz vor 9 Uhr ist um den Großen Stern ein großes Polizeiaufgebot. Von Klimaaktivisten aber noch keine Spur. Vermehrt sind Personen mit auffällig großen Rucksäcken zu sehen. Planen Sie eine Farbaktion? Gegen 9.35 Uhr dann der erste Einsatz der Polizei: Eine größere Gruppe der Letzten Generation wird im Tiergarten von der Polizei festgehalten und durchsucht. Auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung passiert das gleiche: Etwa ein Dutzend Aktivisten werden von der Polizei festgehalten. Die Lage wird immer unübersichtlicher.

10.04 Uhr: Die Aktivisten der Letzten Generation haben sich aufgeteilt. Aber wo sind sie? Das Polizeiaufgebot unmittelbar im Kreuzungsbereich wird immer stärker. Dann plötzlich versucht es eine Aktivistin im Alleingang. Sie zieht sich eine orange Weste an, rennt über die Fahrbahn, nur einige Meter von einem großen Polizeiwagen entfernt. Noch bevor sie sich auf die Straße setzen kann, kommen fünf Beamte auf sie zugerannt. Dann wird sie von der Fahrbahn getragen. Auf einer anderen Seite der riesigen Kreuzung sind Aktivisten bereits von der Polizei geschnappt worden, Polizisten rennen in den Tiergarten.

Das Spiel geht weiter. Ein Presseaufgebot ist bereits vor Ort; die Polizei hat die Lage noch nicht im Griff. Auf einmal sind Sirenen zu hören. Polizeiautos fahren auf die Straße des 17. Junis, die zum Brandenburger Tor führt. Wenige Hundert Meter von der Siegessäule entfernt, rennt eine weitere Gruppe der Klimaaktivisten auf die Fahrbahn. Im Gepäck haben sie Farbeimer mit oranger Wandfarbe. Einige Eimer können sie noch auf der Fahrbahn verteilen, dann werden auch sie von der Polizei festgehalten. Zwar ergeben sie sich friedlich, für die Autofahrer an diesem Morgen nützt das allerdings auch nichts mehr: Sie fahren quer durch die nasse orange Farbe, die sich in meterlangen Pfützen im Fahrbahnbereich verteilt. Manche Autos werden ebenfalls orange eingefärbt.

An den Händen eines Klimaklebers sind nur noch Reste des Klebegemischs zu erkennen. Kevin Gensheimer/ Berliner Zeitung

Am anderen Ende der Straße, wenige Meter vor dem Sowjetischen Ehrenmal, probieren sie es erneut. Aktivisten rennen auf den Kreuzungsbereich, kleben sich fest. Auch hier ist die Polizei schnell vor Ort. Einige Minuten nach der Aktion sind nur noch Klebereste auf dem Fußgängerüberweg zu sehen. Die Nässe hat den Klima-Klebern wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht – das Klebegemisch hat heute nicht gehalten. Die Polizei nimmt die Personalien der Aktivisten auf. Ihre Handflächen lassen ihre Aktion nur noch erahnen: ein bisschen Sekundenkleber, ein bisschen Sand, ein bisschen Blut.

Gegen 12 Uhr beruhigt sich die Lage vor Ort allmählich. Mehrere Dutzend Polizeibeamte sind nun vor Ort. Einige halten die Aktivisten fest, die meisten Beamten aber sitzen im warmen Polizeiauto. Die Maßnahmen der Polizei dauern teils länger als eine Stunde: Personalien aufnehmen, Protokolle schreiben.



Die Stimmung zwischen den Beamten und den Aktivisten ist überraschen heiter. Ein Aktivist erklärt zwei Polizeibeamten die Gründe für seinen Protest: „Die Gefahr des Klimawandels ist nicht einfach eine Meinung!“ Ein anderer Polizeibeamter unterhält sich mit drei Aktivisten über seinen Einsatz auf dem G20-Gipfel in Hamburg: „2017 war ich auch dabei.“

Protest lief nicht optimal: Polizeiaufgebot verhindert größere Aktionen

Was von der Aktion bleibt, ist eine orange Straße des 17. Junis. Die Polizei war mehrere Stunden mit den Aktivisten vor Ort beschäftigt. Zur Ruhe werden die Beamten aber nicht kommen: Denn bereits am Sonnabend hat die Letzte Generation zu einer großen Straßenblockade auf der Straße des 17. Junis aufgerufen. Die Polizei war auf die Aktion der Letzten Generation gut vorbereitet. Nur wenige Aktivisten konnten sich festkleben. Einzelne Blockaden und Farbaktionen konnten schnell beendet werden.