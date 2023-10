Die Eröffnung war Chefsache. Claude Fabre, Chef der Galeries Lafayette, ließ es sich nicht nehmen, am 28. Februar 1996, um 9.30 Uhr, den Berlinern die Türen zum neuen Modekaufhaus in der Friedrichstraße zu öffnen. „Kurz darauf hatte er Mühe, wieder in sein Büro zu gelangen“, schreibt die Berliner Zeitung in ihrer damaligen Ausgabe vom 1. März. „Tausende strömten ins Haus, schoben und drängelten sich an Hutständern und Regalen vorbei, quetschten sich auf Rolltreppen und in Lifte.“ Claude Fabre konnte seine Freude über das Gedränge kaum verbergen, er sagte: „Ich habe gehofft, dass so viele kommen. Man muss nur die richtigen Träume haben.“

Doch das Lafayette war mehr als die Erfüllung eines Traumes, es war damals im Jahr 1996 das Startsignal für die Wiederbelebung der Friedrichstraße. Knapp sechs Jahre nach der Wiedervereinigung blickte die ganze Stadt darauf, wie sich die wohl wichtigste Straße neben dem Boulevard Unter den Linden in Mitte entwickeln würde. Dabei hoffte Berlin darauf, mit dem französischen Modekaufhaus internationalen Glanz in die Stadt zu bekommen.

Zu dem Zeitpunkt, als das Lafayette eröffnete, war das neue Stadtviertel am Potsdamer Platz noch in Bau, das Parlaments- und Regierungsviertel nur geplant. Bundestag und Bundesregierung saßen in Bonn. Berlin kämpfte nach der Anfangseuphorie nach der Wiedervereinigung um neue Jobs und Wirtschaftskraft. Die Eröffnung des Modekaufhauses in dieser Situation war deswegen von großer Bedeutung.

Bereits am Abend bevor sich die Türen für die Kunden öffneten, feierte die Galeries Lafayette bei einer Gala mit Ehrengästen ihre Eröffnung. Das Lafayette präsentierte sich mit einer Verkaufsfläche von 8000 Quadratmetern. Damals wie heute finden Kunden im Untergeschoß eine Feinschmeckeretage; im Erdgeschoß gibt es Accessoires wie Gürtel, Schmuck, Lederwaren, Strümpfe, Tücher und Parfümerie-Artikel. Im ersten Stockwerk offeriert die Galeries jüngere Mode, im zweiten Stockwerk Bekleidung für die elegante Frau und eine spezielle Dessous-Boutique. Der Verfasser dieser Zeilen schrieb damals: „Die Herren der Schöpfung müssen bis ins dritte Geschoß kommen, wo sie etwas für sich finden. Eine Kinderabteilung gibt es nicht.“

Galeries Lafayette in Berlin AFP

Interessant war nicht nur die Mode, sondern vor allem die Architektur: Von jeder Etage können die Kunden in den riesigen 37 Meter hohen Glaskegel blicken, durch den das Licht vom Dach bis in die unteren Etagen fällt. Doch Probleme gab es schon damals, wie die Berliner Zeitung notiert: „In dem Neubaublock des französischen Architekten Jean Nouvel ist die Galeries Lafayette fast alleine. Die Geschäfte und Boutiquen im Erdgeschoß sind weitgehend unvermietet – auch zur wichtigen Straßenseite hin.“ Doch nicht nur die Läden zur Friedrichstraße standen leer. Auch die 260 Meter lange Ladenstraße, die alle drei Neubaublöcke unterirdisch miteinander verbindet, war damals überwiegend unvermietet – so wie heute.

Bauverzögerungen gab es schon damals

Die Ladenstraße galt als Herzstück des 1,4-Milliarden-Mark-Projekts. „Sie verbindet den Neubaublock der Galeries Lafayette im Quartier 207, den Block im Quartier 206 des Kölner Investors Anno August Jagdfeld und den Neubau im Quartier 205 von Tishman Speyer Properties. Die Creme der Architekten hat an den Passagen mitgebaut: Während der Lafayette-Bau von Jean Nouvel entworfen wurde, stammt der Plan für das Quartier 206 vom New Yorker Architekturbüro Pei Cobb Freed & Partners. Der Kölner Architekt Oswald Mathias Ungers zeichnet für das Quartier 205 verantwortlich“, hielt die Berliner Zeitung fest.

Berlin: Lichthof der Galeries Lafayette imago images

Bauverzögerungen gab es schon damals. „Ursprünglich war die Eröffnung der Galeries Lafayette bereits für den Herbst vergangenen Jahres vorgesehen“, berichtete die Berliner Zeitung. „Doch verschob sich der Termin wegen der schleppenden Vermietung der anderen Geschäfte und wegen Bauverzögerungen. Die unterirdische Ladenstraße soll nun in der zweiten Jahreshälfte 1996 eröffnet werden.“

Die Passanten auf der Friedrichstraße reagierten unterschiedlich auf das Lafayette. „Berlin kann ein anständiges Kaufhaus gebrauchen“, sagte ein 51-jähriger Mann aus Lüneburg. „Der Stadt fehlt internationales Flair.“ So etwas wie Lafayette. Die wuchtige Architektur des Glasneubaus an der Friedrich-/Ecke Französische Straße, wo das Modekaufhaus einzieht, gefalle ihm. „Warum soll das Leben hier nicht pulsieren?“, fragt er. „In New York pulsiert es doch auch.“

Eine 48-Jährige aus Marzahn zeigte sich skeptisch. „Ich bezweifle, dass es genug Kunden gibt. Für die Geschäfte verdienen die Berliner nicht genug“, sagte sie. An dem Glaspalast fand sie ebenfalls keinen Gefallen. „Der ist mir zu unpersönlich und klotzig.“



