Das wird aus Karstadt am Leopoldplatz: „Ich hoffe, dass sich die Leute da reintrauen“

„Ein Haus für alle und alles“: Der Architekturwettbewerb zum Umbau des Kaufhauses an der Müllerstraße ist entschieden. Die Wiedereröffnung ist für Ende 2027 geplant.

Siegerentwurf: So wollen Architekten von Baumschlager Eberle das Karstadt-Kaufhaus in der Müllerstraße umbauen. Baumschlager Eberle Architekten

Dass das Karstadt-Kaufhaus in der Müllerstraße geschlossen werden soll, ist bereits länger klar. Noch bevor der Insolvenzverwalter des Warenhaus-Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof das Haus am Leopoldplatz auf die Schließungsliste gesetzt hatte, sollte der Mietvertrag nur noch bis zum 31. Januar kommenden Jahres laufen, um es danach komplett umzubauen. Vom „Kaufhaus der Zukunft“ war die Rede. Nun steht fest, was dort entstehen soll.