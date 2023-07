Kein Berliner: BMW lässt neues Elektro-Moped in Indien produzieren

Wenn ein 15-Jähriger bislang ein Motorrad von BMW im Straßenverkehr bewegte, war er dabei stets zuverlässig auf Kollisionskurs mit dem Gesetz unterwegs. Nun hat die Marke der Boxermotoren jedoch auch für Teens ein legales Angebot. Denn der batteriebetriebene CE 02, der an diesem Freitag in Berlin als Weltpremiere gezeigt wurde, darf zumindest in der gedrosselten Version schon mit 15 Jahren gefahren werden. 45 km/h sind dann möglich. Tempo 95 gestattet die offene Version.

Bei BMW wird der CE 02 als flink, praktisch und robust beschrieben und in einer Grauzone zwischen E-Motorrad und E-Scooter verortet. Angetrieben wird das Zweirad von einem bis zu 15 PS starken Synchronmotor, dessen Kraft über einen Zahnriemen und das Hinterrad auf die Straße gebracht wird. Bei einem Fahrzeuggewicht von 130 Kilogramm soll den Herstellerangaben zufolge damit die Beschleunigung auf Tempo 50 in drei Sekunden gelingen. 90 Kilometer Reichweite werden mit einer Akkuladung versprochen.

Der CE 02 ist das zweite Modell der neuen Zweiradbaureihe, die vor gut einem Jahr mit dem CE 04 aus dem Spandauer Motorradwerk eröffnet wurde, und mit der sich der Hersteller in der zu erwartenden elektrischen urbanen Mobilität der Zukunft etablieren will. Seit Markteinführung des CE 04 im vorigen Frühjahr wurden laut BMW gut 8300 Fahrzeuge verkauft. Damit fand das neue Modell in einem Jahr ebenso viele Käufer wie der Vorgänger C Evolution in der gesamten sechsjährigen Bauzeit von 2014 bis 2020.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dennoch bleibt der Stromscooter ein Nischenmodell. Das BMW-Motorradgeschäft ist nach wie vor allem eines, in dem ohne Superbenzin nicht viel geht, damit allerdings hervorragend läuft. Im vergangenen Jahr wurden weltweit so viele Motorräder und Scooter von BMW verkauft wie nie zuvor: 202.895 Fahrzeuge. Die großen Boxer-Modelle aus Berlin waren unangefochten die Bestseller der Marke. Das bislang einzige Zweirad mit Elektromotor kam indes gerade einmal auf einen Anteil von knapp zweieinhalb Prozent am Gesamtabsatz. Das aber soll der neue CE 02 ändern. Denn auf dem Markt für elektrifizierte Zweiräder erfreuen sich kleine Modelle für den Stadtverkehr oder Pendler der größten Nachfrage.

Fertigung des BMW CE 04 in Spandau Benjamin Pritzkuleit

Allerdings wird der CE 02 kein Berliner sein und nicht neben dem größeren CE 04 im Spandauer Motorradwerk montiert. BMW lässt ihn bei der TVS Motor Company in Indien fertigen und setzt damit einen für diese Stadt eher betrüblichen Trend fort. Denn waren BMW-Motorräder einst ausnahmslos Berliner und als Exportschlager mit Berliner Luft in den Reifen beworben worden, so trifft dies nur noch auf vier von fünf Fahrzeugen zu. Längst kommen Bikes mit BMW-Logo auf dem Tank auch aus Brasilien, Thailand, China und eben Indien.

Dass das auch für den neuen kleinen Scooter zutreffen könnte, durfte bereits Ende 2021 vermutet werden. Seinerzeit hatten BMW und TVS per Vertrag den Ausbau ihrer seit 2013 bestehenden Zusammenarbeit vereinbart. Gemeinsam sollen neue Motorrad-Plattformen vor allem für Elektrofahrzeuge der Marken BMW und TVS entwickelt werden. Nun sind also die Vertragsinhalte etwas genauer bekannt. Ende des Jahres soll die CE-02-Produktion in Indien anlaufen. Anfang nächsten Jahres kommt das Elektro-Zweirad auf den Markt.