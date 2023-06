Kein Hollywood-Dreh im legendären Studio Babelsberg?

Inzwischen auch eine legendäre Vergangenheit: Hollywoodstar Brad Pitt (r.) beim Dreh des Films „Inglourious Basterds“ von Quentin Tarantino in Berlin-Spandau.

Die Zukunft des ältesten Filmstudios der Welt und des größten in ganz Europa scheint unklar zu sein. Zur wirtschaftlichen Lage hüllen sich jedenfalls Vertreter des legendären Studios Babelsberg – das 1912 gegründet wurde und als Wiege des deutschen Films gilt – derzeit in Schweigen. „Kein Kommentar“, heißt es auf Anfrage an die Zentrale.

Aus dem Umfeld ist zu hören, dass auf dem riesigen Gelände am Rande von Potsdam derzeit keine große Filmproduktion stattfindet. Die Studios wollen sich auch nicht dazu äußern, ob demnächst Produktionen anstehen.

Noch vor einigen Jahren wurden in Babelsberg oft vier oder fünf Kinofilme pro Jahr gedreht, auch damals wurde über Zukunftsprojekte eisern geschwiegen, bis die Verträge unterzeichnet waren. Das ist nachvollziehbar bei einem Studio, in dem Hollywoodgrößen wie Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Tom Hanks und Brad Pitt ihre Blockbuster drehten.

Immerhin 15 Oscars gewonnen

Das Studio Babelsberg hat in den vergangenen zwanzig Jahren sehr erfolgreich mit amerikanischen Filmfirmen kooperiert: Immerhin haben die gemeinsamen Filme 15 Oscars gewonnen. Doch nun herrscht Schweigen.



Zuletzt entstanden hier immerhin Filme wie „John Wick: Kapitel 4“ mit Matrix-Star Keanu Reeves, der mehr als 400 Millionen Dollar an der Kinokasse einspielte. Im Herbst soll der fünfte Teil der „Tribute von Panem“-Reihe anlaufen, der ebenso in Babelsberg gedreht wurde. Die Reihe spielte bislang drei Milliarden Dollar ein.

Die neue „Berliner Straße“: Im Januar 2019 läuft der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) durch die Außenkulisse des Studios. imago stock&people

Doch für dieses Jahr hat Babelsberg noch keine Großproduktion angekündigt. Entsprechend schrieb nun die Wirtschaftswoche: „Wenn sich das Studio nicht schnell wieder füllt, könnte der vorhergesagte Jahresgewinn vor Steuern von 1,5 Millionen Euro sogar in einen Verlust drehen.“ Weiter heißt es, dass das Studio alle Fragen unbeantwortet ließ.

Sorgen macht sich das Brandenburger Wirtschaftsministerium. Auf Anfrage der Berliner Zeitung teilte die Sprecherin Irene Beringer mit: „Entscheidend ist für die Landesregierung, dass die rund 100 Arbeitsplätze bei Studio Babelsberg erhalten bleiben. Damit der Standort weiterhin attraktiv bleiben kann, muss auch weiter in die Studios investiert werden.“

Berühmt wurden die Studios, weil dort einst Fritz Lang seinen legendären Film „Metropolis“ drehte und Marlene Dietrich mit dem „Blauen Engel“ zum Weltstar wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dort Defa-Filme gedreht. Nach dem Ende der DDR drohte das Aus. Doch dann übernahmen 2004 die anfangs angefeindeten „Wessis“ Carl L. Woebcken und Christoph Fisser die defizitäre Produktionsstätte. Sie wussten schnell zu überzeugen, erwiesen sich als echte Filmfans und behaupteten sich als professionelle Macher. Ihnen gelang es, Hollywood nach Babelsberg zu holen – und die Stars und die Oscars.

Dreh von „Babylon Berlin“

Gebaut wurde auch ein sehr teures Außenstudio für modernste Filmaufnahmen, eine virtuelle Straße, die mühelos in das Berlin der 1920er-Jahre oder ins moderne New York verwandelt werden kann. Dort wurde etwa die erfolgreichste deutsche TV-Serie „Babylon Berlin“ gedreht.

Doch die beiden Chefs sind inzwischen 63 und 66 Jahre alt und suchten nach Investoren für die Zukunft. Als in der Corona-Pandemie alle Welt zu Hause vor dem TV festsaß, boomten Serien und Filme. Und viele Konzerne kauften sich Studios. So übernahm der amerikanische Hedgefonds TPG (Texas Pacific Group) in Babelsberg die Mehrheit. Ein TPG-Tochterunternehmen soll weltweit bereits etwa 90 Studios besitzen. Das erklärte Ziel war eine bessere Vernetzung der Standorte, auch zum Nutzen von Babelsberg, das eigenständig bleiben sollte.

Der Tonfilm „Der Blaue Engel“, mit Marlene Dietrich und Emil Jannings in den Hauptrollen, wurde 1929/30 in den neuen Tonfilmateliers auf dem Ufa-Filmgelände in Neubabelsberg, dem heutigen Studio Babelsberg, gedreht. dpa

Doch am 1. April 2023 meldete das Studio, dass die außerordentliche Hauptversammlung „dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages“ zugestimmt habe. Das heißt: Das Studio wurde vollständig übernommen und alle Gewinne gehen in die USA. „Der Abschluss des Vertrages ist ein wichtiger Schritt für die zukünftige Integration von Studio Babelsberg in die Cinespace Studios“, hieß es. „Damit beginnt ein neues Kapitel für das Studio unter neuer Leitung.“



Das würde bedeuten, dass auch die bisherigen deutschen Chefs ausscheiden. Jedenfalls antworten sie derzeit nicht auf Anfragen. Und Aufträge aus Hollywood sind momentan nicht zu erwarten: Ein Generalstreik der Drehbuchautoren in den USA läuft seit Anfang Mai. Der Streik kann sich noch Monate hinziehen. Aber vielleicht danach.