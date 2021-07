Berlin - Es gab zuletzt eine Meldung, die fast im Sommerloch untergegangen ist: Waschbären fühlen sich immer wohler in Berlin. Vor allem in Parks finden sie Essensreste als Nahrung, daher sei Vermüllung zu vermeiden, rät der Senat, damit sich Waschbären nicht auf Kosten heimischer Tiere vermehren.

Eine andere Spezies, die sich derzeit in Berliner Parks ausbreitet, ist das Partytier. Auch an diesem Wochenende werden in der Hasenheide in Neukölln, im Park am Gleisdreieck in Kreuzberg oder am Hackeschen Markt in Mitte wieder junge Leute feiern, was zu Beschwerden von Anwohnern über Lärm und Müll sowie Polizeieinsätzen und Konflikten führen wird. Und zu weiteren Debatten über Umzäunungen oder Flutlicht als Abschreckung oder über abgegrenzte Partyflächen als Lösung.

Die Fragen, die sich eigentlich stellen, sind viel größer: Wie wollen wir künftig Parks nutzen? Und wem gehört die Stadt? Ruhesuchenden oder Rastlosen? Den Lauten oder den Leisen, den Jungen oder den Alten? Wobei sich der Autor selbst dazwischen fühlt und beide Seiten versteht, manchmal Stille will und manchmal ausgehen, je nach Situation. Aber bitte keine tote Stadt wie im Lockdown.

Seit anderthalb Jahren nehmen vor allem jüngere Menschen viel Rücksicht auf die Älteren, die durch das Virus stärker bedrohter sind. Nun sind die Risikogruppen fast alle geimpft, und die Jugend wartet immer noch: darauf, dass sie selbst geimpft wird und darauf, dass sie ihre Freiheiten zurückerlangt. Freunde mit Musik und Alkohol zu treffen, ist ein legitimes Bedürfnis, andere Leute fahren lieber in den Urlaub zur Erholung. Ob das pandemisch klug ist, wird sich zeigen. Verbieten kann man es bei den aktuellen Inzidenzen nicht.

Nur Biergarten im Berghain – das reicht nicht

Es gibt Konzepte, wie man Partys mit Tests, Lärmschutz und Aufräum-Aktionen verträglich halten könnte. Man müsste sie sich nur mal anhören. Und den Mut haben, es einmal auszuprobieren.

Der Senat hat es verpasst, Angebote für Bedürfnisse junger Menschen zu schaffen. Bei der jüngsten Lockerungsrunde blieben Draußen-Events mit 5000 Personen und Club-Öffnungen im Innenbereich außen vor. Das Berghain öffnet am Sonnabend, aber nur den Biergarten draußen. Das reicht nicht.

Nicht in einer Stadt, die mal damit warb, freigeistige Partymetropole zu sein. Berlin war arm, aber offen, weit und sexy. Mittlerweile bietet Berlin durch Verdrängung und Bebauung immer weniger Freiraum.

Wer nirgendwo hinkann, geht in den Park

Die Parks sind oft die letzte Zuflucht. In der Pandemie hat sich hier unfreiwillig die ganze Gesellschaft getroffen. Wer nicht verreisen kann oder will, besucht sie weiterhin gern. Daher zeigen sich hier alle Bruchstellen Berlins. Wer keinen Ort für sich hat und nirgendwo anders hinkann, geht in den Park.

Sportler, Drogendealer, Familien, Musiker, Tiere, Essende, Trinkende, Obdachlose, alle sind sie da, andere Menschen wohnen gleich nebenan. Es sind nicht nur Großverdiener, die sich Grundstücke an Grünanlagen leisten. Nicht jeder zieht jetzt erst ins Zentrum Berlins und beklagt sich dann, dass es so laut ist. Manche Menschen waren schon da, lange bevor die Partys begannen. Und müssen immer noch morgens arbeiten. Wenn die steigenden Mieten sie nicht aus der Parknähe vergraulen, dann bald Lärm oder Müll.

Aber mancher, der sagt, Berlin müsse sauber und ordentlich werden, meint nicht Müll und Lärm, sondern manchmal auch gewisse Gruppen von Menschen. Die Stärke dieser Stadt war immer, wenn sie offen für alle blieb.

„Wenn es dir zu laut ist, dann zieh nach Charlottenburg“

Natürlich könnte man nun Plätze für Partys zuweisen. Abgegrenzte Areale, am besten weit außerhalb am Stadtrand. Aber ist das noch Berlin? Gehört die Innenstadt wirklich zur Ruhezone erklärt? Oder muss man auch aushalten, dass man in der wohl lebhaftesten Stadt Deutschlands wohnt? Und warum reden wir, wenn wir über Lärm und Dreck reden, eigentlich so selten über all die Autos rund um die Parks?

Der Autor hat selbst viel Krach vorm Fenster. Als er überlegte, sich zu beschweren, las er ein Graffiti in Kreuzberg: „Wenn es dir zu laut ist, zieh nach Charlottenburg.“ Obwohl es ja nicht mal da still ist.

Macht das Berlin nicht so großartig? Wer Berlin verstehen will, muss die Provinznester kennen, aus denen Leute hierher fliehen. Man kann übrigens auch zurück fliehen, wenn der Lebensentwurf sich später ändert.

Ruhe nicht um jeden Preis

In Berlin muss ständig und mehr denn je ausgehandelt werden: Wie viel Ruhe und wie viel Lärm verträgt sich in Parks? Es kann nicht sein, dass eine Gruppe mit berechtigten Bedürfnissen alle anderen, deren Anliegen ebenso berechtigt sind, völlig verdrängt. Berlin war bisher für alle da.

Das gilt es zu erhalten, auch die Stadtnatur, aber nicht um den Preis, dass Menschen im öffentlichen Raum auf Dauer so leise sind wie im Lockdown. Es muss Biotope für jeden geben. Auch für Waschbären und Partytiere.