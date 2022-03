Peter Knoche hält einen Teller mit grünem Muster in seinen Händen. Der Teller stammt aus der thüringischen Porzellanmanufaktur Kahla. Ein Überbleibsel aus dem Inventar der Leibniz-Klause. Die West-Berliner Institution in Charlottenburg, in der viele Prominente gern einkehrten und speisten, schließt nach 49 Jahren.