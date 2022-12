Kekse, Schnaps und Tombola: Enteignungs-Aktivisten vernetzen sich im Kiez

Bei Glühwein und Waffeln treffen sich Aktivisten von „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ in Friedrichshain. Sie wollen ihren Kiez vor Gentrifizierung schützen.

Der Stand von Deutsche Wohnen & Co. enteignen beim „GeMIETlichen Winterfest“ am Sonntag. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Im ersten Stock des Rudi Kultur- und Nachbarschaftszentrums in Friedrichshain duftet es an diesem Sonntagnachmittag nach Waffeln. Von der Decke hängen gefaltete Schneeflocken und bunte Krepppapierschlangen. Auf einem Tisch stehen Spekulatius-Kekse, eine Schale mit Losen für eine Tombola und ein selbstgemixter „Soli-Schnaps“ aus Apfelsaft, Rum und Zimt.

Beim „GeMIETlichen Winterfest“ laden die Initiativen „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ und „Wem gehört der Laskerkiez?“ zu Glühwein, Kino und Gesprächen ein. Gekommen sind vor allem Menschen, die sich für Stadtentwicklungs-Themen engagieren: gegen die Abholzung von 25 Bäumen wegen des Baus einer Kita, gegen den Weiterbau der A100 oder für mehr Nachhaltigkeit. An den Ständen und in den Reden gibt es eigentlich nur ein Thema: die Veränderungen im Kiez durch Verdrängung, Gentrifizierung und hohe Mieten.

Es gehe um einen „informellen Austausch“, sagt Jenny Goldberg vom Stadtteilbüro Friedrichshain, das die Veranstaltung mit organisiert. „Das bringt die Leute zusammen und schafft Mobilisierungspotenzial“, ergänzt Martin Schmidt von Deutsche Wohnen & Co. enteignen. Auch nach den Unterschriftensammlungen seien die Kiezteams aktiv geblieben.

Kürzlich hat die vom Senat eingesetzte Expertenkommission bekannt gegeben, dass sie die Enteignung und Entschädigung großer Wohnungsunternehmen für grundsätzlich möglich hält. Das sei zwar ein Erfolg, sagt Schmidt, die Politik blockiere aber vieles. Die Kommission habe beispielsweise keinen Zugriff auf Daten zu Grundbucheinträgen, obwohl das in anderen Bundesländern rechtlich möglich sei.

Martin Schmidt kämpft für die Enteignung großer Wohnungskonzerne. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Hinter dem Stand mit Merchandise-Artikeln der Initiative hängt ein Plakat mit der Aufschrift „Immobilienlobby abwählen“, darunter sind die Gesichter von Franziska Giffey, Andreas Geisel (beide SPD) und Kai Wegner (CDU) als Verbotsschilder abgedruckt. Mischko, ein Mitglied des Kiezteams Friedrichshain der Deutsche Wohnen & Co. enteignen, sieht die Neuwahlen als Chance und Risiko. „Wir sind auf die Umsetzung der Politik angewiesen“, sagt er. Gerade wegen der bevorstehenden Neuwahlen gehe es jetzt darum, weiterhin Druck zu erzeugen.

Am Stand nebenan konzentrieren sich die Aktivisten auf den Laskerkiez in Friedrichshain. Die Bauprojekte dort gehen von überteuerten Mikroappartements für Studenten über Luxusbüros bis hin zum umstrittenen 17. Bauabschnitt der A100. Wegen des Autobahnausbaus müssen auch die Clubs about blank, der Salon zur Wilden Renate und die Else weichen.

Hinter dem Stand steht Molly, die erzählt, wie sie allmählich merkte, dass sich alles in ihrem Kiez veränderte, und sie deshalb anfing, sich zu informieren. Sie weiß, dass wenig Hoffnung besteht, die Luxusbüros und Mikroappartements zu verhindern. Aber „nichts zu tun ist keine Option“, sagt sie. Ein Erfolg der Initiative sei die neue Heimat der Kneipe Zukunft am Ostkreuz – der Ort für die Zwischennutzung liegt auf dem geplanten 17. Bauabschnitt. „Das ist unser einziger Hoffnungsschimmer“, sagt Molly. „Dass die A100 nicht gebaut wird.“

Tatsächlich ist bekannt, dass beim derzeitigen Bau der neuen Elsenbrücke die Autobahn nicht eingeplant ist. Das gestand der Senat ein. Der Bund hält dagegen am Projekt fest, Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) will das Vorhaben sogar beschleunigen. Im Rudi sagt eine Aktivistin von „A100 stoppen“, der Verkehrsminister begründe dies mit der Notwendigkeit von militärischen Transporten. „Was?“, fragt jemand und ungläubiges Gelächter schallt aus dem Publikum. Medienberichten zufolge geht es bei Wissings Plänen unter anderem um „die öffentliche Sicherheit“.

Nach und nach tröpfeln immer mehr Besucher herein. Am Eingang drängen sich an diesem kalten Tag vor allem Raucher um die Feuertonne. Im Erdgeschoss ist ein Raum zum Kino umfunktioniert, in dem Kurzfilme in Dauerschleife laufen. Sie heißen „Gut gegen Böse hier aus dem Kiez“ oder „Ausflug in die Vergangenheit Friedrichshain“. Die Gentrifizierung wird die Anwohnenden noch lange begleiten, das Winterfest soll deshalb zur Wintertradition werden.