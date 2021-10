Berlin - Ideen zur Verkehrswende gibt es in Berlin genug. Pop-up-Radwege, Ausbau des Nahverkehrs oder vielleicht doch eine City-Maut? Während die Politik noch streitet, steht der Berliner mal wieder im Stau oder wartet am Stadtrand auf den verspäteten Bus. Derweil verständigen sich die Sondierer darauf, dass der 16. Bauabschnitt der A100 fertiggestellt wird. Und noch immer sind in der Hauptstadt mehr als 1,2 Millionen Autos angemeldet.