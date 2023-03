„Kim Kardashian der Katzen“: Touristen strömen nach Polen, um dicken Kater zu sehen

Gacek ist eine übergewichtige Katze, die in Stettin lebt und bei Touristen besser ankommt als das örtliche Renaissanceschloss.

Der Kater Gacek sitzt auf der Kaszubska-Straße in Stettin.

Eine mollige schwarze Katze aus Polen wird zum Internet-Star. Kater Gacek hat schwarz-weißes Fell, ein paar Kilo zu viel auf den Rippen und lebt in der Kaszubska-Straße in Stettin. Sein Besitzer stellt gelegentlich eine Holzkiste mit offener Front auf die Straße. Dort setzt sich Gacek dann hinein und genießt die Aufmerksamkeit der Touristen, die seinetwegen in die Stadt kommen.

Tatsächlich kommen viele nur, um Gacek zu sehen. Dies belegen zahlreiche Google-Fünf-Sterne-Bewertungen. Demnach ist das Haus des Besitzers von „Kot Gacek“ (Gacek, der Kater) die am besten bewertete Attraktion in Stettin. Ein Laden in der Nähe verkauft gar Taschen mit dem Gesicht des Katers.

„Gacek ist die Kim Kardashian der Katzenwelt“, sagt Karolina Nowak, Managerin des offiziellen TikTok-Kontos für die Region Westpommern, in der Stettin liegt, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Sprecher des örtlichen Touristeninformationszentrums erzählt von den Besuchern Stettins, die sich mehr für Gacek interessieren als für Sehenswürdigkeiten wie das Renaissanceschloss. „Der Verkehr in der Stadt hat enorm zugenommen, seit Gacek im Ausland an Popularität gewonnen hat“, sagt er gegenüber polnischen Medien. Und weiter: „Die Entwicklung des Tourismus dank unseres Stettiner Katers hat meine kühnsten Erwartungen übertroffen.“

Auch auf Instagram folgen Gacek schon 22.800 Accounts. Touristen hätten angefangen, nach ihm zu suchen, weil er im Internet an Popularität gewonnen hat, sagt die Stettinerin Nowak. Ein Ortsansässiger erzählt, ein Mann aus Norwegen sei von Gacek dazu „getrieben“ worden, nach Westpommern zu reisen.

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen in der Stadt, die sich Sorgen um das Gewicht des Katers machen. Marta Gluchowska, eine Mitarbeiterin einer Stettiner Tierschutzorganisation sagt, die Leute würden dem Kater zu viel und unangemessenes Essen anbieten. Gacek scheint sich bislang nicht daran zu stören.

