Berlin - Im Prozess um den Mord an seiner dreijährigen Tochter hat das Landgericht Berlin den angeklagten Vater des Kindes am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem erkannte die Kammer des Vorsitzenden Richters Pit Becker die besondere Schwere der Schuld an. Damit kann der 32-jährige Angeklagte nicht nach 15 Jahren Gefängnis auf Bewährung entlassen werden. Mit ihrem Urteil folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwältin. Die Verteidigung von Tomasz S. hatte wegen Totschlags eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe gefordert.



Tomasz S. hat seine Tochter grausam, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen umgebracht. Er habe sich mit der Tat an seiner Frau Jolanta S. rächen wollen, die ihn wegen Gewalttätigkeiten verlassen wollte. Am 4. November vergangenen Jahres war der Angeklagte mit seiner dreijährigen Tochter Nikola allein in der Wohnung seiner Mutter im Berliner Stadtteil Plänterwald.