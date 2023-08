Kinderpornografie: Angeklagter erschien nicht – Richterin erlässt Haftbefehl

Er soll eine große Menge kinderpornografischer Bilddateien in seiner Wohnung gehortet haben. Deswegen hätte sich Ulf N. am Donnerstag vor einer Strafkammer des Berliner Landgerichts verantworten müssen. Doch der 47-Jährige erschien nicht zum Termin. Auch die Polizei, die daraufhin von der Vorsitzenden Richterin mit der Vorführung des Angeklagten beauftragt wurde, konnte den Angeklagten nicht in seiner Wohnung ausfindig machen.

Eine Stunde nach dem regulären Prozessbeginn, als die Polizei der Vorsitzenden Richterin mitteilte, Ulf N. nicht angetroffen zu haben, wurde das Verfahren ausgesetzt. „Es ergeht ein Haftbefehl“, sagte die Richterin. Die zwei Folgetermine würden weiter bestehen. Falls der Angeklagte bis zum 24. August oder dem 6. September von der Polizei aufgegriffen werde, beginne der Prozess an einem der Termine neu.

Ulf N. muss sich wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Inhalten vor Gericht verantworten. In seiner Wohnung in Berlin-Tiergarten sollen im April 2022 auf verschiedenen Datenträgern mehr als 5000 Bild- und Videodateien mit Kinderpornografie gefunden worden sein. Die Videos sollen eine Spiellänge von insgesamt rund 32 Stunden haben.