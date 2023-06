Harrison Ford in Berlin: „Ich weiß, dass ich älter werde. Es ist okay“

Der 80-jährige Schauspiel-Star stellt in Berlin seinen fünften „Indiana Jones“-Film vor. Er spaziert durch den Tiergarten und spricht über das Altern in Würde.

Harrison Ford wird in zwei Wochen 81 Jahre alt. Ein Umstand, an den ihn ein Journalist in Berlin erinnert. Hat er es denn noch geschafft, selbst Stunts zu drehen? Es ist eine Frage, wie man sie älteren Leuten eben stellt. Sie passt gut in die Pressekonferenz, in der erstaunlich viel über das Altern geredet wird. Vor allem von Harrison Ford selbst.

Der Schauspieler ist in der Stadt, um seinen neuen Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ vorzustellen, der am Donnerstagabend in Berlin seine Deutschlandpremiere feiert. Den fünften Teil der Abenteuerfilmreihe. Der erste kam 1981 ins Kino. Das war vor 42 Jahren. Es ist ein halbes Harrison-Ford-Leben her. Der vierte und bislang letzte Teil ist auch schon 15 Jahre alt.

Harrison Ford antwortet, er habe bei den Dreharbeiten viele Dinge noch selbst gemacht. „Die größte Herausforderung war es, die Leute dazu zu bringen, mich die Sachen machen zu lassen. Und sie mich schlecht machen zu lassen.“ Der neue „Indiana Jones“-Film sei ein Film über das Altern, über das „Durchleben des Alters“ mit Anstand und Würde.

Harrison Ford in Berlin: Spaziergang im Tiergarten

Indiana Jones begibt sich auf ein letztes Abenteuer, kämpft wieder gegen alte Nazis. Ist Ford sicher, dass es das letzte ist? Er sei sich ganz sicher, unterbricht er die Frage. Der Film beginnt mit einer Rückblende, der junge Indiana Jones ist zu sehen, mehr als 40 Jahre alte Originalaufnahmen von Ford. Wie war das denn, sich auf der Leinwand noch einmal jung zu sehen? In den Fragen der Journalisten spiegeln sich die üblichen Ängste vor dem Älterwerden. Nur der Älteste im Saal des Hotels Ritz Carlton am Potsdamer Platz bleibt vollkommen gelassen.

„Es war okay, ich bin okay“, sagt Harrison Ford, er spricht langsam, ruhig. „Ich weiß, dass ich älter werde.“ Er bedankt sich für jede Frage. Er hat volles, weißes Haar, ist schlank, fast schmal. Am Mittwoch war er mit seiner Frau, der Schauspielerin Calista Flockhart, im Tiergarten spazieren, berichtete die BZ. Auf einem Foto ist er mit leicht aufgekrempelten Ärmeln zu sehen, sonst scheint ihm die Hitze nichts auszumachen.

Neben Ford sitzen die Schauspieler Mads Mikkelsen und Thomas Kretschmann, die seine Gegenspieler im Film sind, und Phoebe Waller-Bridge, die an seiner Seite durch das neue Abenteuer zieht. Die Männer sind 57 und 60 Jahre alt, die Frau ist 37. Eine übliche Altersverteilung in den Hauptrollen großer Hollywood-Filme. Mikkelsen erinnert sich daran, wie er mit 15 seinen ersten „Indiana Jones“-Film sah, „fünfmal hintereinander“. Kretschmann sagt, er habe damals gedacht, mit 60 sei das Leben vorbei. Als alle gefragt werden, ob ihr inneres Kind sich freue, in der legendären Filmreihe „Indiana Jones“ mitzuspielen, zum ersten oder wiederholten Mal, sagt Phoebe Waller-Bridge: „Mein inneres Kind ist sehr lebendig.“ Und freue sich wahnsinnig. Harrison Ford sagt: „Mein inneres Kind ist erwachsen.“