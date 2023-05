Kioskbesitzer am Kaiserdamm: „Die Baustelle bleibt bestimmt bis zu einem Jahr“

Giuseppe Salanitri schneidet lila Bartnelken, während neben seinem frei stehenden Kiosk Fiori belli (auf Deutsch: schöne Blumen) ein Bauarbeiter seit einer Stunde ein Loch in den Asphalt bohrt. Die Maschine hämmert und röhrt, in dem denkmalgeschützten Häuschen auf dem Sophie-Charlotte-Platz wackeln die Wände. Seit Tagen geht das so. Salanitri ist von einer Baustelle umgeben – und vom Unmut vieler.