In Berlin aus der Kirche auszutreten kostet 30 Euro. Diese Gebühr nehmen immer mehr Menschen in Kauf. Die Berliner Amtsgerichte verzeichneten 2021 10.341 Austritte aus der evangelischen und 8847 Austritte aus der katholischen Kirche. 2020 waren es 8282 und 6239. Inwieweit die neuesten Entwicklungen im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche zu vermehrten Austritten in Berlin führen, ist noch nicht erhoben worden. „Oft sind nicht aktuelle Skandale der Grund, sondern vielmehr der konkrete Anlass dafür, aus der Kirche auszutreten für Menschen, die sich in aller Regel bereits zuvor zunehmend von der Kirche entfremdet haben“, sagt Martina Richter, Sprecherin des Erzbistums Berlins. „Aber wir haben Verständnis für die Wut und die Enttäuschung vieler Bürgerinnen und Bürger und bedauern, dass sich Mitglieder vermehrt für den Austritt entscheiden.“

Bei einer Umfrage des Evangelischen Kirchenkreises Berlin Stadtmitte unter ausgetretenen Kirchenmitgliedern wurden am häufigsten finanzielle Gründe angegeben. Ein Arbeitnehmer mit einem Durchschnittsbruttoverdienst von 3500 Euro monatlich zahlt etwa 550 Euro Kirchensteuern im Jahr. Die Höhe der Kirchensteuer ist abhängig vom Wohnort. In Berlin beträgt sie neun Prozent der Einkommensteuer. Wer austritt, muss keine Kirchensteuer mehr zahlen.

Kirchenaustritt beim Amtsgericht beantragen

Ein Kirchenaustritt muss in der Hauptstadt beim Amtsgericht des Wohnbezirks persönlich beantragt werden. Mitgebracht neben der Gebühr muss ein gültiger Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung. Soll der Austritt auch im Geburten- und Eheregister vermerkt werden, müssen auch Geburten- und Eheurkunde vorliegen. Eigenständig aus der Kirche austreten, können bereits Jugendliche ab 14 Jahren. Während der Kirchenaustritt an sich noch am selben Tag gültig wird, endet die Kirchensteuerpflicht mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Austritt erklärt wurde.

Allerdings gibt es eine Einschränkung, erklärt die Vereinigte Lohnsteuerhilfe: Die betrifft Ehepartner, die bei der Steuererklärung die Zusammenveranlagung gewählt haben. Ist ein Partner aus der Kirche ausgetreten, der andere aber nicht, wird das sogenannte besondere Kirchengeld trotzdem auf das gemeinsame Einkommen berechnet. Es ist also höher als es normalerweise für eine einzelne Person wäre.

Erschwerte Jobchancen bei kirchlichen Einrichtungen

Das Erzbistum Berlin gibt zu bedenken: Wenn die finanzielle Belastung der Kirchensteuer der Grund ist, weswegen Mitglieder über einen Austritt nachdenken, sollten sie ihre Kirche im Vorfeld kontaktieren. So könne im Fall einer existenzbedrohenden Lage beispielsweise ein vollständiger Erlass der Kirchensteuer gewährt werden. Beschäftigte können die Kirchensteuer außerdem vollständig als Sonderausgaben von der Steuer absetzen.

Wer seiner Gemeinde den Rücken zukehrt, muss auch andere Folgen bedenken. So dürfen Nicht-Mitglieder keine Sakramente mehr empfangen, bei einer kirchlichen Heirat benötigen Ausgetretene eine besondere Erlaubnis und ein kirchliches Begräbnis kann sogar ganz verweigert werden. Auch können Jobchancen in Einrichtungen von kirchlichen Trägern erschwert werden.