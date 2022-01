Wer macht so was? Der Auflauf vor der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche in der Wisbyer Straße 7 ist am zurückliegenden Wochenende ebenso groß wie das Entsetzen in den Gesichtern der Versammelten. Pfarrerin Almut Bellmann und die Gemeinde sind schockiert. Passiert ist es Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr: Rauchschwaden drangen aus der zwischen zwei Wohnhäusern eingebauten Kirche. Eine Passantin rief die Feuerwehr. Sie löschte, doch der Altar, die hölzernen Skulpturen, alles ist verkohlt. Das Mauerwerk der Apsis ist durch die Hitze gesprungen, die Statik gefährdet. Etliche Orgelpfeifen sind geschmolzen. Rußwolken waberten durchs Kirchenschiff bis hoch in die beiden Türme.

Das Gotteshaus ist nun unbenutzbar. Es wurde offensichtlich mit Absicht geschändet, denn es war um diese Uhrzeit geschlossen. Das Schloss an der schweren Pforte ist aufgebrochen worden. Ein Unbekannter war beobachtet worden, wie er hastig den gleich darauf brennenden Ort verließ. Nicht auszudenken, hätte das Feuer übergegriffen auf die vielen Wohnungen links und rechts des Kirchenbaus aus dem 19. Jahrhundert, eine backsteinerne Architekturmischung aus Neo-Gotik und Jugendstil, geweiht 1910. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.

Den Zweiten Weltkrieg hatte das Gotteshaus wundersam überstanden, obwohl eine Fliegerbombe aufs Dach gefallen war. Bislang hatte die zahlenmäßig immer kleiner gewordene Gemeinde hier ihre religiöse Heimat in dem nach dem Theologen und Kirchenlied-Dichter Paul Gerhardt benannten Bau. Hier wurde getraut, getauft, konfirmiert. Allerdings wurde gemunkelt, die Prioritäten der Kirchengemeinden Prenzlauer Berg Nord sollten mehr auf die attraktiver genutzte, durch die Bürgerbewegung der Wendezeit legendär gewordene Gethsemanekirche verlagert werden. Es gab wohl sogar schon Überlegungen, die Paul-Gerhardt-Kirche für säkuläre Zwecke, etwa für Sportveranstaltungen, zu nutzen. Gerüchte, die vom Pfarramt nicht bestätigt wurden. Wahr ist, dass zuletzt in der nur zehn Minuten Fußweg entfernten Gethsemanekirche mehrmals Corona-Leugner den Gottesdienst gestört und Drohungen ausgestoßen hatten. Die Beamten ermitteln auch in diese Richtung.

Klaus Killisch/Sabine Herrmann Das war einmal: Jetzt bleibt von Gerhard Noacks Altargemälde von 1910 nur noch die Fotografie.

Warum die Paul-Gerhardt-Kirche zum Tatort wurde, ist noch ein Rätsel. Verbrannt sind auch die Erinnerungen an eine beispielgebende Aktion Kirche & Kunst. Noch bis Ostern 2020 hatten namhafte Künstler alljährlich zur Passionszeit das in Holz gefasste historische Altargemälde vom auferstehenden Jesus mit einem ganz neuen modernen Bild verhängt. Immer bis Karsamstag. Es war stets ein besonderes Ritual, wenn das vergeistigte, gleichsam idealisierende Bildnis des auferstandenen Heilands, 1910 gemalt von dem Nazarener Gerhard Noack, ab Aschermittwoch bis zur Osternacht unter einer modernen, oft abstrakten Bildsprache verschwand. Gelegenheit zum Diskurs über Glauben, über Religion und Kunst für die Gemeinde wie auch die vielen zum Kunstgottesdienst Gepilgerten aus der Kulturszene.

Markus Rheinfurth Opfer der Flammen wurde auch einer der geschnitzten Engel.

Als Noack seinen Messias vier Jahre vor dem Ersten Weltkrieg malte, schien alles noch ideal mit dem Glauben verbunden zu sein. Auf dem Andachtsbild schwebte der im Lichterkranz auferstehende Gottessohn. Die Gemeindemitglieder und die ihn nacheinander mit ihrer jeweiligen Bildsprache zur Fastenzeit verhüllenden Künstlerinnen und Künstler wie Sabine Herrmann, Felix Droese, Katharina Grosse, Lothar Böhme, Nagelkünstler Günter Uecker, Ursula Sax und zuletzt der Maler Klaus Killisch nannten Noacks Heiland humor- und liebevoll den „schönsten Mann vom Prenzlauer Berg“. Eben weil dieser Gottessohn da oben so makellos schön, fast lieblich und fern aller leidigen irdischen Dinge schwebte. Jetzt ist nichts mehr davon übrig von dieser Symbolik des Guten, Schönen. Idealen. Nur Asche, verkohltes Holz und ein riesiger brandiger Fleck.

Klaus Killisch/Sabine Herrmann Das ist ein Stück Erinnerung: Das letzte Passions-Zeit-Bild des Berliner Malers Klaus Killisch von Aschermittwoch bis zur Osternacht 2020. Darunter verborgen war das historische Jesus-Gemälde von Noack.

War das eine Attacke auf ein Symbol? Der Landesbischof der Evangelischen Kirche, Christian Stäblein, ist am Wochenende zum Tatort geeilt. Der Kirchenmann ringt um Fassung und findet zuerst nur mit Mühe Worte für eine kleine Andacht, draußen vor der Pforte, die von der Polizei mit rotweißem Band abgesperrt wurde. Selbst da hat man den Brandgeruch in der Nase. Ein junger Mann in der Menge sagt: „Was ist los in unserem Land? Müssen nun, nach den Synagogen und Moscheen, auch die christlichen Kirchen bewacht werden?“