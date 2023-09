Wenn er sich auf die Straße setzt, habe Theo Schnarr am meisten Angst um seine Frau. Sie sitzt rechts von ihm, links ist der Gehsteig, die Reaktionen der Passanten erreichen beide also unmittelbar. Dieses Mal diskutieren Autofahrer, Passanten rufen etwas, aber Schnarr sagt, er sei froh, dass es so „friedlich“ ablaufe. „Ihr nervt“, ruft eine Fußgängerin, die aus einem der wartenden Busse gestiegen ist. Schnarr nickt. „Ich weiß“, sagt der 32-Jährige leise, wie zu sich selbst. Es klingt ein bisschen traurig.

Am Montagmorgen um 7.42 Uhr betreten acht Menschen die breite Straße, die zwischen dem sowjetischen Ehrenmahl und dem Teil des Treptower Parks, der an der Spree verläuft. Sie ziehen sich Warnwesten über und breiten Plakate aus: „Weg von Fossil – hin zu gerecht“ steht auf zweien, auf den anderen beiden: „Die aktuelle Politik hat tödliche Folgen“. Manche Autos weichen auf den Gehsteig aus und fahren vorbei. Gemeinsam gehen die Aktivisten einige Schritte rückwärts, sodass der Abstand zum nächsten Metallpfosten geringer wird. Die lassen einen Krankenwagen durch, bevor sie sich setzen.

Die Letzte Generation protestiert seit dem 13. September wieder in Berlin für den „Wendepunkt Herbst“. Auch am Montag haben sie in der ganzen Stadt Straßensperren aufgebaut. Vor einer Woche haben die Aktivisten das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht, am Sonntag hat die Polizei den Versuch den Berlin-Marathon zu stören gerade noch vereitelt. Wenn sie sich nicht auf Straßen kleben, organisieren sie Protestmärsche oder „Laufblockaden“. Letztere kann die Polizei oft schneller beenden. Beim Protest an diesem Montag packen die Aktivisten den Sekundenkleber aus, sobald Blaulicht zu sehen ist.

Zwischen zwanzig und dreißig Blockaden hat Theo Schnarr schon mitgemacht, schätzt er. Routine sei das trotzdem nicht. „Es ist immer unberechenbar, was passiert“, sagt er. Er ist groß und spricht laut und deutlich. Seine Frau Lena hat eine leise Stimme, die etwas lauter wird, wenn sie von den Blockaden spricht. Sie schauen sich hin und wieder an, bevor sie antworten, sie sind ein Team. Vor eineinhalb Jahren haben sie gemeinsam beschlossen, sich bei der Letzten Generation zu engagieren.

Vom Labor auf die Straße

Theo und Lena Schnarr haben beide Biochemie studiert. Könnten sie mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit nicht mehr fürs Klima tun als hier auf der Straße? Laut Expertenrat reicht das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung nicht, um die Klimaziele zu erfüllen, das wurde im August bekannt. Olaf Scholz sagte dazu, er sei trotzdem fest davon überzeugt, dass die Maßnahmen ausreichen, um bis 2045 klimaneutral zu werden. Abgesehen davon, dass die Aktivisten den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern schon ab 2030 fordern, finden sie diese Aussage unfassbar. Schließlich ist Olaf Scholz einst als „Klimakanzler“ angetreten.

„Warum soll ich dann Wissenschaft betreiben?“, sagt Lena Schnarr. Niemand höre auf das, was die Forscher sagen. Theo Schnarr wolle bald zurück ins Labor und seine Doktorarbeit abschließen. Aber der Protest habe jetzt Vorrang: „Ich sehe das als meine Pflicht als Wissenschaftler an.“ Theo und Lena Schnarr sagen, sie wollen keine Kinder bekommen, bis echte Veränderungen in der Politik erkennbar sind. Sie haben Hoffnung, dass das bald passiert.

Die Polizei wendet bei Aktivisten der Letzten Generation manchmal Schmerzgriffe an. So auch an diesem Montag. Maria Häußler

Beide verzichten weitgehend auf tierische Produkte, haben kein Auto und versuchen auch regional und saisonal einzukaufen. Trotzdem scheitern auch sie manchmal an der Infrastruktur in ihrer Heimatstadt Greifswald. Schnarr glaubt der vermeintliche Generationenkonflikt sei eigentlich nur ein Kommunikationsproblem: Die Massentierhaltung, die Monokulturen in der Landwirtschaft oder die Überfischung seien schließlich nicht die Entscheidungen der älteren Bürger gewesen. Das alles könnte die Politik ändern, meint Schnarr.

Schnarr ist Optimist: „Wir werden alle freigesprochen“

„Ich bin davon überzeugt, dass sich etwas bewegt“, sagt Schnarr. „Es muss sich was bewegen.“ Er blickt auf. „Klingt das naiv?“, fragt er und scheint einen Moment tatsächlich auf eine Antwort zu warten. Dann beantwortet er sich die Fragen doch noch selbst: „Solange die Experten sagen, dass man die Katastrophe noch aufhalten kann, lohnt sich der Kampf hier!“ Er glaubt, dass das Bundesverfassungsgericht zu dem Schluss kommen wird, dass die Regierung die Verfassung bricht und alle Klimakämpfer der Letzten Generation freigesprochen werden.

In diesem Moment stellt sich eine Frau vor ihn und ruft: „Tut mal was für euer Land, statt hier rumzuhocken.“ Eine andere ruft: „Geht arbeiten!“ Die positiven Reaktionen sind rar an diesem Tag. Doch da ruft jemand überfreundlich: „Vielen Dank!“ Theo Schnarr freut sich erst, doch dann fährt der Mann fort: „Danke, dass die AfD bald 25 Prozent hat.“ Menschen überzeuge man mit Argumenten und nicht mit infantilem Verhalten. Schnarrs Lächeln erstirbt. Die Ironie des Passanten trifft ihn, der sonst so wortgewandte Aktivist verliert seine Stimme.

Ein Polizist fährt mit Pinseln und einem in Speiseöl getränkten Stück Stoff immer wieder unter die Finger von Theo Schnarr, bis der vom Asphalt gelöst ist. Einer der Aktivisten sitzt im Rollstuhl, ein Polizist bedient ihn und fährt ihn von der Straße. Bei einem Mann drücken die Polizisten die Handgelenke nach unten, ein sogenannter Schmerzgriff. So wollen sie ihn zwingen, die Füße aufzusetzen. Er verzieht das Gesicht wegen der Schmerzen – und weigert sich weiterhin. Die Polizisten schleifen Lena Schnarr von der Straße, ohne Schmerzgriff. Theo Schnarr lässt sich aufhelfen, verlässt nach über einer Stunde die Straße und nimmt seine Frau in die Arme.