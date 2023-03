Kleinstädte im Wandel: Was wird aus dem ländlichen Raum in Zeiten der Krisen?

Mitten auf einem hügeligen Feld in der Schorfheide, am Ende der Landesstraße 220, sitzen im Schatten einer neongelben Tankstelle drei Männer und warten darauf, dass die Zeit vergeht. Vor ihnen dampft Milchkaffee aus Pappbechern, unter ihren Hintern liegen mitgebrachte Sitzkissen. Ein paar hundert Meter entfernt sieht man die ersten Häuschen der kleinen Stadt, in der sie geboren und aufgewachsen sind, in der sie gearbeitet haben und nun als Rentner leben: Joachimsthal, ein Ort, in dem es für sie eigentlich keinen Raum mehr gibt.