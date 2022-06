Die zurzeit vermutlich informativste Säule Berlins befindet sich im Obergeschoss des Hauses der Zukunft am UKB, dem Unfallkrankenhaus Berlin. Um die vier Seiten der Säule sind Stationen angeordnet, die die Symptome von Long-Covid erklären und erfahrbar machen. Die Gäste können die Stationen der Ausstellung ausprobieren: mit einer Weste voller Gewichten durch den Raum gehen, an Gläsern mit weißem Pulver riechen oder in einer virtuellen Welt Äpfel pflücken. Das macht Spaß, erzählt aber noch nicht viel über die Krankheit.