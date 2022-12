Zwischen Mangel und Systemrelevanz: Das Berliner Handwerk und die Energiewende

Das Büro von Philip Krone ist nicht unbedingt das, was man den Klischees nach erwartet, wenn man mit dem Chef einer Firma für Heizungs- und Sanitär-Technik verabredet ist. Kein Faxgerät auf dem Schreibtisch, keine Pin-ups an den Wänden, dafür Plakate mit Sprüchen wie „24/7 statt 08/15“ oder „Monday to Friday for Future“. Krone steht lächelnd in Jeans und Pulli im Türrahmen und genießt still die Wirkung der Worte. Gegenüber auf dem Flur ist zu lesen, dass man hier für eine bessere Umwelt nicht auf die Straße, sondern an die Arbeit gehe. Klempnern statt kleben.