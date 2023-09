Klima-Extremisten beschädigen zahlreiche Autos in Dahlem und Schmargendorf

In Schmargendorf und Dahlem wurden zahlreiche Autos beschädigt. Klima-Extremisten ließen die Luft aus den Reifen. Die Taten ereigneten sich bereits in der Nacht zum Dienstag. Unter anderem stellten sechs Fahrzeughalter am Morgen im Bereich des Goldfinkwegs fest, dass an ihren SUVs auf der Beifahrerseite die Reifen platt waren.

Am Dohnenstieg, Ecke Max-Eyth-Straße stellte eine Frau ebenfalls Sachbeschädigungen an ihrem und einem weiteren Fahrzeug fest: Bei beiden Autos hatten Unbekannte die Luft aus jeweils zwei Reifen abgelassen und einen Zettel mit dem Inhalt „Ihr Spritfresser ist tödlich!“ an der Windschutzscheibe zurückgelassen.

Auf einer linksradikalen Internetseite bekannten sich unbekannte Verfasser zu den Taten, die sie anlässlich der Internationalen Automobilausstellung in München begangen hätten: Im Reichenviertel Schmargendorf und Umgebung hätten sie gezielt nach Autos der Marke Porsche gesucht und diese unschädlich gemacht. „51 dieser Klimakiller haben jetzt platte Reifen.“

Die Verfasser, die ihre Taten mit entsprechenden Fotos dokumentieren, gehen davon aus, dass durch den Druck der Felge Schäden an den Reifen entstanden sein können. „Ein geplätteter Reifen ist also mehr als nur ein kleines Ärgernis, das mal eben mit einer Luftpumpe behoben wäre“, schreiben sie.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernahm der für die Verfolgung politisch motivierter Straftaten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt.

Bereits in der Nacht zum Montag waren die Täter unterwegs. So bemerkte ein Fahrzeughalter, dass Unbekannte in der Menzelstraße in Grunewald aus allen vier Reifen seines Autos die Luft abgelassen hatten. Auch an dessen Windschutzscheibe fand sich ein Zettel, auf dem die Tat mit der Klimaschädlichkeit seines Autos begründet wurde.

BREAKING! Aktion am Tesla-Store!

Mit Sand und Asche aus schon verbrannten Brandenburger Wäldern zeigen wir: Tesla will in Grünheide noch mehr Wasser fördern und Wald platt machen. Noch kann die Erweiterung des Werkes verhindert werden. Wir müssen #TeslaDenHahnAbdrehen pic.twitter.com/OrNjjzNzr4 — Sand im Getriebe Berlin (@SiGBerlin) September 5, 2023

Eine weitere Aktion zur Rettung des Weltklimas gab es am Dienstagabend. Unbekannte schütteten vor dem Tesla-Store in der „Mall of Berlin“ am Leipziger Platz verkohlte Erde und angebrannte Äste aus. Sie skandierten „Tesla den Hahn abdrehen ist Handarbeit“ und hielten Plakate mit gleichlautendem Inhalt hoch. Weiterhin klebten sie Plakate mit der Aufschrift „Driving For A Burning Planet“ an eine Schaufensterscheibe.

Nach einem kurzen Redebeitrag vor der Ladentür verließ die Personengruppe die Mall. Auf der Social-Media-Plattform X, vormals Twitter, bekannte sich eine Gruppe „Sand im Getriebe Berlin“ zu der Aktion: Tesla wolle in Grünheide noch mehr Wasser fördern „und Wald platt machen“.