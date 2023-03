Wetter in Berlin: Hurra, der März war so verregnet wie seit 20 Jahren nicht

Was bedeutet diese Nachricht für die Natur in Berlin und Brandenburg – die trockenste Region Deutschlands.

Die aktuelle Wetterlage bringt Jan Engel folgendermaßen auf den Punkt: „Es ist regnerisch und das ist ganz wunderbar für den Wald. Allerbestes Aprilwetter. So wie man es aus der Jugend kennt.“ Jan Engel ist Sprecher des Landeskompetenzzentrums Wald in Brandenburg. Er soll erklären, wie toll der regenreichste März seit Jahren für die Wälder rings um Berlin war. Er sagt: „Ein regnerisches Frühjahr ist das beste, was einem Wald passieren kann.“

Die Fakten sind eindeutig: Die Region Berlin-Brandenburg ist die trockenste in Deutschland und hatte in den vergangenen fünf Jahren vier Dürresommer. Nun meldet der Deutsche Wetterdienst für den März 2023: Es war der regenreichste März seit fast 20 Jahren, und die Niederschläge waren 60 Prozent höher als in der langjährigen Vergleichsperiode 1961 bis 1990. Damit steht dieser März in einem extremen Gegensatz zum März des Vorjahres, der der vierttrockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war.

Auch in Berlin hat es nun im März mit 70 Litern pro Quadratmeter fast doppelt so viel geregnet wie im langjährigen Vergleichszeitraum. In Brandenburg waren es 63 Liter, und damit 75 Prozent mehr als üblich. Doch sogar dieser hohe Wert ist im bundesweiten Vergleich so niedrig, dass Brandenburg hinter Mecklenburg-Vorpommern auf dem vorletzten Platz bleibt.

„Der Regen ist wirklich gut für die Gärten, Parks und Wälder“, sagt Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe. „Aber die erfreulichen Regenfälle gleichen das Niederschlagsdefizit von mehr als 400 Litern aus den vergangenen Jahren längst nicht aus.“ Außerdem sei unklar, wie es im Sommer weitergehe. Denn es gebe da eine Entwicklung, die seit Jahren gleichbleibend sei: Jedes Jahr ist es wärmer als im Jahr davor. „Wenn es im Sommer doch mal regnen sollte, sorgt die Wärme dann für mehr Verdunstung“, sagt Natz. „Es gibt also keinen Grund für Entwarnung.“

Längere Trockenheit kann zu Ernteausfälle von bis zu 30 Prozent führen. Patrick Pleul/dpa

Jan Engel vom Landeskompetenzzentrum Forst erzählt, dass sich auch wieder Senken und Gräben in Wäldern mit Wasser füllten, die lange Jahre trocken gefallen waren. Er sagt aber auch: „Mit Blick auf den Trend der letzten Jahre ist zu befürchten, dass der viele Regen der vergangenen drei Monate eine Ausnahme ist. Aber immerhin gibt er den Wäldern eine Verschnaufpause, und die Jungbäume haben die Chance, auch anzuwachsen.“

Landwirte müssen noch ausharren

Und auf den Feldern? Wie sieht es dort aus? „Auch für uns Landwirte war der Regen gut“, sagt Henrick Wendorff, Präsident des Brandenburger Bauernverbandes der Berliner Zeitung. „Da es zwischenzeitlich auch mal etwas wärmer war, hatten einige Pflanzen bereits den Vegetationsbeginn. Und da ist Regen immer gut.“

Doch für die Landwirte komme die wichtige Zeit erst noch. Denn für das Wachstum auf den Feldern seien nun mal die Monate April und Mai entscheidend. „Und wir hoffen natürlich, dass dieses Mal der April und der Mai nicht so extrem sind wie im vergangenen Jahr.“ Damals gab es in etlichen Regionen ein Rekordminus bei den Niederschlägen. „Und wenn es längere Zeit zu trocken ist, liegt der Ernteverlust bei bis zu 30 Prozent“, sagt Wendorff. „Deshalb war das Jahr 2022 für viele Landwirte in Brandenburg ein extrem schwieriges Jahr, und deshalb ist es gut, dass dieses Jahr mit guten Vorzeichen beginnt.“