Vor der Tür des Saals D 112 des Kriminalgerichts Moabit lehnt der Angeklagte Franz W. locker an der Wand, die Gurte seines hellroten Rucksacks sind fest an die Schultern gezurrt. Seine Haare sind kurz und strubbelig und mit seinem leichten Bartflaum sieht der 20-Jährige aus wie ein Oberstufenschüler. Der Prozess beginnt, der Angeklagte tritt in den Gerichtssaal, seinen Rucksack stellt er neben seinem Stuhl ab wie einen Schulranzen. Heraus holt er ein Ringbuch und einen Stift.

Es ist Mitte Oktober, als ihm die Anklage der Staatsanwaltschaft im Gerichtssaal vorgelesen wird: Ihm, Franz W., wird vorgeworfen, den Prada-Laden am Kurfürstendamm im April 2023 orange besprüht zu haben. Er habe dazu einen mit Farbe befüllten Feuerlöscher benutzt. Bei dieser Protestaktion der Letzten Generation sei ein Schaden von 30.200 Euro entstanden.

Die Aktionen der Letzten Generation polarisieren. Unter jedem Artikel, neben jeder Meldung auf den sozialen Medien häufen sich Aufrufe, die Aktivisten endlich wegzusperren. An diesem Sonnabend soll es die nächste große Aktion geben, dann will die Letzte Generation die Straße des 17. Juni blockieren. Trotzdem bleibt es in Berlin in vielen Fällen bei Freisprüchen und Geldstrafen. Warum? Und sind die Klimaaktivisten, die in Berlin mittlerweile fast täglich vor Gericht stehen, wirklich Verbrecher? Die Berliner Zeitung hat zwei Wochen lang Prozesse von Klimaaktivisten begleitet, während ihre Mitstreiter gleichzeitig in der Stadt die Proteste ausweiteten.

Die häufigste Anklage gegen die Klimaaktivisten vor Gericht lautet Nötigung, wenn etwa durch eine Blockade ein Stau entsteht. Oft werden sie noch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht geladen, wenn die Aktivisten sich festkleben oder sich nicht von der Straße tragen lassen wollen. In einigen Fällen, wie hier im Fall von Franz W., kommt auch Sachbeschädigung dazu.

Fast täglich führt die Letzte Generation in Berlin Aktionen durch. Am Freitag befestigten einige Mitglieder der Gruppe ein Banner an der Siegessäule. Markus Schreiber/AP

Der orangen Farbe der Letzten Generation sind schon viele Gebäude deutschlandweit zum Opfer gefallen. In Berlin waren es nicht nur Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor und die unter Denkmalschutz stehende Weltzeituhr am Alexanderplatz, sondern auch der Haupteingang der Technischen Universität Berlin – und eben Luxusgeschäfte, wie der Prada-Laden im Fall von Franz W.



„Möchten Sie sich dazu äußern?“, fragt der Richter den Angeklagten, nachdem die Anklage verlesen wurde. „Ja“, sagt Franz W. leise. Dann öffnet er seinen Collegeblock, auf dem er sich handschriftlich eine Rede notiert hat und legt ausführlich seine Lebensgeschichte dar.



Franz W. wurde 2002 in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt geboren, einer Kleinstadt, die bis zur Wende ein wichtiger Standpunkt für den Kupfer- und Silberbergbau war. Heutzutage ist Sangerhausen Heimat der weltgrößten Rosensammlung; der Großteil der Industrie hat die Stadt schon lange verlassen.

Der Angeklagte erzählt im Saal von der hohen Arbeitslosenquote in seiner Gegend und Problemen in der Familie. Sein Vater habe sein Geld für Zigaretten und Alkohol ausgegeben. Als Franz W. ihn einen „typischen Ostdeutschen“ nennt, geht ein Raunen durch den Gerichtssaal. Zu den Protesten der Letzten Generation sagte der Vater: Wenn er auf Klima-Kleber treffe, wäre er bereit, körperliche Gewalt anzuwenden – auch gegen seinen Sohn.

Rund 85 Prozent der Deutschen sind gegen die Methoden der Letzten Generation laut Umfragen aus dem Sommer. Mittlerweile wird in mehreren Bundesländern geprüft, ob die Gruppe eine kriminelle Vereinigung ist. Ein Gutachten der Berliner Senatsjustizverwaltung aus dem Juli sieht das nicht gegeben. Trotzdem steht die Politik weiterhin unter Druck. Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos, für CDU) äußerte sich vergangene Woche jedoch zurückhaltend: Das zu entscheiden, sei Sache der Gerichte.

Gehört Franz W. etwa einer kriminellen Vereinigung an? Während seiner Rede beugt sich der schüchterne Student nah über seinen Collegeblock. Manchmal verhaspelt er sich und muss erst seine Worte wiederfinden. Der Prozess macht ihn unruhig, das gibt er offen zu. Auch seine Protestaktion machte ihm Angst. Diesen Satz liest er von seinem Blatt ab: „Ich war selten so nervös wie vor diesem Protest.“ Woraus genau die orange Farbe bestand, mit der er das Prada-Geschäft besprühte, weiß er nicht.

Auch die Weltzeituhr wurde am 17. Oktober von der Letzten Generation orange besprüht. Paul Zinken/dpa

Warum er den Laden besprüht hat, weiß er allerdings schon. „Ich habe darüber nachgedacht und mir sind dazu etwa anderthalb Seiten eingefallen“, liest er weiter ab. Die Klimakatastrophe ist erst der vierte Punkt auf seiner langen Liste. Er spricht 20 Minuten lang über die Schere zwischen Arm und Reich, Altersarmut, den Rechtsruck in Deutschland, die Demokratiekrise und Generationengerechtigkeit. Das alles habe ihn zu seiner Farbaktion getrieben. „Es war ein symbolischer Protest. Prada ist eine Luxusmarke – und ein Lederhersteller. Und Leder ist bekanntlich nicht umweltfreundlich.“

Der Prozess muss nach der Rede von Franz W. auch schon wieder vertagt werden. Denn eine Rechnung von Prada fehlt. Eine Zeugin muss nun geladen werden. Der Anwalt von Franz W. und der Richter machen einen neuen Termin aus. „Passt ihnen der 7.11.?“, fragt der Richter den Anwalt. „Ja, der 7.11. passt für mich. Um 14 Uhr?“, sagt der Anwalt. Der Richter entgegnet: „14 Uhr passt. Ich habe vorher noch einen Exhibitionisten. Ich hoffe, ich bin bis dahin fertig.“



Für Franz W. heißt das: drei Wochen warten. Dann erst geht der Prozess für ihn weiter. Für das Gericht ist das Thema noch nicht beendet, denn am selben Tag steht noch ein zweiter Klimaaktivist vor Gericht.

Extinction Rebellion: Freispruch für Party-Aktivist

Zweiter Fall, gleicher Tag: Der Angeklagte soll Teil einer Straßenblockade gewesen sein. Die Aktivistengruppe, die hinter der Aktion steht, ist in Deutschland schon fast in Vergessenheit geraten: Extinction Rebellion. Auch sie fordern, den Klimawandel ernster zu nehmen und den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren. Die Gruppe, die besonders in den Niederlanden aktiv ist, will die Letzte Generation am Sonnabend unterstützen. Beide Gruppen führen Straßenblockaden durch.

Bewusste Inszenierung? Der Angeklagte Thorsten K. möchte nur von hinten abgelichtet werden. Pressefoto Wagner

Thorsten K. trägt einen schwarzen Rollkragenpullover, der sich am oberen Ende unter seinen dunklen Haaren versteckt. Er will nur von hinten fotografiert werden. Seine Hand legt er behutsam auf einer gelben Mappe, als würde er einen Eid ablegen – oder sich ankleben.



Es ist der 17. September im Jahr 2022: Mitten auf der Kreuzung am Schlesischen Tor stehen auf einmal Strohballen und Möbelstücke, dazwischen feiern etwa 300 Menschen ein Straßenfest neben einem pinken Van und der Statue eines blauen Nashorns. Thorsten K. soll einer von ihnen gewesen sein und steht deshalb ein Jahr später vor Gericht. Denn bei der unangemeldeten Aktion wurde vergangenen Herbst der Verkehr blockiert. Die Polizei musste einschreiten. Anders als einige Mitstreiter soll sich Thorsten K. jedoch nicht festgeklebt haben.



Aber die Schuld von Thorsten K. zu beweisen, ist gar nicht so einfach. Er soll zwar beteiligt gewesen sein, aber genau festzustellen ist das nicht, denn unter die Aktivisten mischten sich viele Passanten. Diese machten die Situation für die Polizei unübersichtlich – und erschweren jetzt die Arbeit der Justiz.

Der einzige Zeuge ist ein Polizist, der am Tattag im Einsatz war. Er erinnert sich nicht mehr an Thorsten K., sehr zur Freude des Angeklagten. Ein sogenannter Kurzbericht, ein wichtiges Dokument, das die Polizei eigentlich vor Ort hätte ausstellen müssen, fehlt. Ein zweiter Polizist, der als Zeuge geladen ist, erscheint nicht. Die Sitzung wird unterbrochen. Sein Kollege versucht vergeblich, ihn zu erreichen. Er weiß nicht, wo er steckt, mutmaßt, er sei im Urlaub. Hat Thorsten K. Glück gehabt?

Die Richterin schließt die Beweisaufnahme, zieht sich zurück. Für einen Moment sagt niemand etwas, aus dem Nebenzimmer dringt leise schallendes Lachen. Dann verkündet die Richterin: Freispruch. Dem Angeklagten könne nicht mehr nachgewiesen werden, dass er sich der Straßenblockade aktiv angeschlossen habe. Die Richterin geht zwar davon aus, dass er zum Tatzeitpunkt vor Ort war. Ob er aber Teil von Extinction Rebellion war, lässt sich nicht mehr feststellen.

Fast jeden Tag ein Prozess – wenn er nicht ausfällt

Fast täglich klebt die Letzte Generation in Berlin auf der Straße. Parallel dazu gibt es im Kriminalgericht Moabit, dem größtem Strafgerichtskomplex Europas, auch fast jeden Tag eine Verhandlung dazu. Nicht immer mit Erfolg: denn oft werden Verhandlungen abgesagt oder die Angeklagten erscheinen erst gar nicht.



Am Montag, den 23. Oktober, wartet das Gericht vergeblich auf den 38 Jahre alten Angeklagten Jens V., der an mehreren Straßenblockaden teilgenommen haben soll und dafür auch schon sieben Strafbefehle erhalten hat. Schon einmal musste ein Verfahren von Jens V. verschoben werden, weil er bereits in Bayern in Gewahrsam saß. Hat er dieses Mal keine gute Ausrede für sein Fernbleiben, muss er die insgesamt 6500 Euro Strafe zahlen, die ihm das Gericht für verschiedene Klebeaktionen verhängt hat.

Auch einen Tag darauf, am Dienstag, fällt eine Verhandlung aus. Die 21 Jahre alte Antonia V. soll sich an verschiedenen Klebeaktionen beteiligt haben, bei einer stand ein Rettungsfahrzeug im Stau. Außerdem soll Antonia V. im Winter 2022 die Spitze eines Weihnachtsbaumes am Pariser Platz abgesägt haben. Da sie zu den Tatzeitpunkten unter 21 Jahren alt war, gilt sie vor Gericht als „Heranwachsende“ und könnte nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Am Dienstag hängt vor dem Saal B 228, in dem die Verhandlung eigentlich stattfinden soll, aber nur ein Zettel: „Aufgehoben“. Der Grund: Ein vorheriger Prozess dauerte deutlich länger als geplant.

Am Mittwoch, den 25. Oktober ist es der Angeklagte Kim S., der vor Gericht erscheinen soll. Der Vorwurf lautet Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, seine Taten liegen zurück im Herbst 2022. In drei Fällen habe er sich an die Fahrbahn geklebt. Aber auch hier heißt es: Das Verfahren wird aufgehoben.



Der Prozess sei aus „dienstlichen Gründen“ ausgefallen, so eine Sprecherin des Gerichts. Konkreter wird sie nicht. Möglicherweise ein Krankheitsfall? Auch am Donnerstag fällt ein weiterer Prozess aus. So sorgen die Aktivisten nicht nur für Stau auf der Autobahn, sondern auch im Gericht.

„Angesichts der Vielzahl von Verfahren hat sich die Belastung der Justiz naturgemäß entsprechend erhöht“, sagt eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft. Verfahren gegen Klimaaktivisten gehören in Berlin mittlerweile zum Tagesgeschäft. Bis Mitte Oktober hat die Staatsanwaltschaft 2577 Verfahren gegen Mitglieder der Letzten Generation eingeleitet, dazu kommen 419 Verfahren gegen Aktivisten der Extinction Rebellion.

Ein beschleunigtes Verfahren wie im Bilderbuch

Die Aktivisten wollen ernst genommen werden. Derzeit wird aber deutlich: Die Politik hat gerade andere Sorgen. Vor einigen Tagen appellierte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) an die Organisation, ihre Proteste auszusetzen, solange mehr Sicherheitskräfte für den Schutz jüdischer Institutionen gebraucht werden. Klimaprotest und Nahost-Konflikt, Berlin kann nicht beides gleichzeitig. Die Letzte Generation hat trotzdem weitere Aktionen angekündigt.

Gerade einmal 63 Anträge auf ein beschleunigtes Verfahren gab es bei der Staatsanwaltschaft Berlin bis Mitte Oktober, also Verfahren, bei denen die Beweislage eindeutig ist und die deshalb schneller bearbeitet werden können. In der Vergangenheit waren beschleunigte Verfahren gegen Klimaaktivisten mehrmals gescheitert. Bei insgesamt 34 Fällen wurde ein beschleunigtes Verfahren abgelehnt. Denn: Bei den meisten Aktionen ist nicht genau klar, in welchem Ausmaß ein einzelner Aktivist für eine Aktion verantwortlich gemacht werden kann.

In Berlin gab es bereits Tausende Verfahren gegen Klimaaktivisten. Paul Zinken/dpa

Manchmal funktioniert das aber. Am Freitag, den 13. Oktober, um 13 Uhr steht Elischa B. vor Gericht, ein 27 Jahre alter Student aus Berlin. Der Verteidiger hat kaum etwas zu sagen, als er im Saal 105 des Gerichts sein Abschlussplädoyer hält. Verteidiger und Staatsanwältin sind sich an diesem Tag ausnahmsweise einig, fordern einen Freispruch. Der Verteidiger wirkte überrascht, er hatte ein längeres Plädoyer vorbereitet.



In der Verhandlung, einem beschleunigten Verfahren, wird gleich zu Beginn klar, dass es auch wirklich schnell gehen muss. Der einzige Zeuge des Tages, ein Polizist, soll eine halbe Stunde nach Prozessbeginn bereits in einer anderen Verhandlung sein.

Der Polizist war am Tag der Sitzblockade im Einsatz. Das Besondere an der Aktion sei gewesen, dass die Polizei bereits vor Ort war und einige der Aktivisten durchsuchte. Trotzdem schafften es an diesem Tag mehrere der acht Aktivisten, sich auf der Fahrbahn festzukleben. Der Angeklagte sei jedoch keiner davon gewesen. Der Polizist habe dem Angeklagten gesagt, er solle die Fahrbahn verlassen: „Er kam meiner Aufforderung nach.“

Auch ein Video wird als Beweismittel gezeigt. Gegen 10.08 Uhr traf die Polizei ein, um 10.19 Uhr wurde die Versammlung offiziell durch die Polizei aufgelöst. Laut Protokoll verließ Elischa B. gegen 10.25 Uhr die Fahrbahn. Das Protokoll ersetzt den zweiten Zeugen, der nicht erschien.



Während des Prozesses wird klar: Der Ablauf einer Sitzblockade werden von der Polizei akribisch dokumentiert, was das beschleunigte Verfahren enorm erleichtert. Kurz nachdem der Angeklagte die Fahrbahn verlassen hatte, habe der Verkehr eine Spur der drei blockierten Spuren wieder nutzen können, zeigt das Protokoll. Auch vorher konnten einige Autofahrer bereits über die Mittelspur ausweichen.



Verfahren wie die gegen Elischa B., Thorsten K. und Franz W. sind im Gericht schon längst Alltag geworden. Sie werden abgearbeitet wie am Fließband. Auch kommende Woche stehen mehrere Verfahren im Plan des Landgerichts. Ein Prozess soll am Dienstag, den 31. Oktober stattfinden, am Mittwoch, den 1. November sind es gleich zwei.

In dem Verfahren von Elischa B. dauert es rund eine Stunde, bis alle Protokolle verlesen, Videos gesehen und Zeugen vernommen sind. Dann zieht sich die Kammer zu einer kurzen Urteilsberatung zurück. Um 14.05 Uhr ist dann klar: Der Angeklagte wird freigesprochen. Für den Vorwurf der Nötigung müsse ein „sozialverträgliches Maß“ an Störung überschritten werden, das sei hier nicht der Fall, sagt die Richterin. Elischa B. habe mit der Polizei kooperiert und sich nicht lange auf der Fahrbahn aufgehalten.



Nach der Meinung vieler hat die Letzte Generation das sozialverträgliche Maß bei ihren Protesten schon lange überschritten. Vor Gericht wird aber deutlich: Die Mitglieder der Gruppe, die vielleicht sogar eine kriminelle Vereinigung sein soll, wirken im Saal nicht bedrohlich. Es sind Studenten, die nur an einer Blockade teilgenommen haben. Die auf einer Party einer von 300 waren. Die ihre Rede handschriftlich auf Collegeblöcken notieren. Und während im Gericht ihre Prozesse verhandelt werden, kleben trotzdem wieder Aktivisten in Berlin auf der Straße.