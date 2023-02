Berlin: Polizei schrieb mehr als 2500 Strafanzeigen gegen die Letzte Generation

Auseinandersetzungen wie diese am vergangenen Montag sind bislang die Ausnahme.

Auseinandersetzungen wie diese am vergangenen Montag sind bislang die Ausnahme. Julius-Christian Schreiner/dpa

Seit über einem Jahr sind sie auf Berliner Straßen unterwegs, kleben sich auf den Asphalt, beschmieren Kunstwerke und Fassaden: Die Gruppe Letzte Generation will so auf die aus ihrer Sicht bevorstehende „Klima-Apokalypse“ aufmerksam machen. Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, hat die Berliner Polizei seit Beginn der Proteste am 24. Januar vergangenen Jahres bis zum 3. Februar dieses Jahres 2525 Strafanzeigen im Zusammenhang mit Aktionen der Letzten Generation gefertigt.