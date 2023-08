Die Geister scheiden sich kaum an der Letzten Generation. Einer Studie der Organisation More in Common mit Sitz in Berlin zufolge lehnen 85 Prozent der Deutschen die Aktionen der Klimaschützer ab. Mehr noch: Die Klimabewegung hat insgesamt an Zuspruch verloren. More in Common befragte in einer repräsentativen Untersuchung mehr als 2000 Menschen zu ihrer Haltung zur Klimabewegung. Die Zustimmung hat sich im Vergleich zu einer Untersuchung vor zwei Jahren von 68 Prozent auf 34 Prozent halbiert. Nur noch eine Minderheit ist der Meinung, dass die Klimabewegung das Gemeinwohl im Blick hat. Die Geschäftsführerin von More in Common, Laura-Kristine Krause, erklärt, wie es zu dem Ansehensverlust der Klimabewegung gekommen ist und wie es Klimaaktivisten gelingen kann, wieder mehr Akzeptanz zu finden.

Frau Krause, die Zustimmung zur Klimabewegung hat sich Ihrer Studie zufolge innerhalb von nur zwei Jahren halbiert. Wie bemerkenswert ist das?



Die Umweltbewegung hat in der Bundesrepublik eine lange Tradition. Protest war auch in der Vergangenheit nicht immer bei allen beliebt. Ich denke etwa an die zum Teil massiven Auseinandersetzungen um die Castor-Transporte mit Atommüll. Allerdings gelang es der Anti-Atom-Bewegung vor Ort, sehr unterschiedliche gesellschaftliche Akteure für ihr Anliegen zu gewinnen. Die Unterstützung war lokal oft sehr breit, von konservativ bis links. Die Schulstreiks von Fridays for Future fanden zwar auch nicht alle gut. Dennoch ist es ihnen gelungen, die Mitte der Gesellschaft anzusprechen. Die Straßenblockaden der Letzten Generation werden unseren und anderen Erhebungen zufolge nun von 85 Prozent abgelehnt.

Wie sieht es denn bei den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen aus?



Wir verwenden bei More in Common einen sozialpsychologischen Forschungsansatz, der anhand von unterschiedlichen Wertefundamenten sechs gesellschaftliche Typen identifiziert. Diese nutzen wir seit 2019 in unserer Forschung, um gesellschaftliche Dynamiken offenzulegen. Bei unserer Untersuchung zu den Einstellungen der Deutschen zu Klimaschutz und gesellschaftlichem Zusammenhalt haben 2021 alle sechs Gesellschaftstypen die Klimabewegung grundsätzlich unterstützt. 2023 hat sich das Bild gedreht. Jetzt liegt die Zustimmung insgesamt nur noch bei 34 statt 68 Prozent. Selbst bei den Gruppen, die die Klimabewegung am meisten unterstützten, den bürgerschaftlich engagierten Involvierten und den kritischen Offenen, steht heute nicht mal mehr die Hälfte hinter der Klimabewegung.

Es bröckelt also die Basis. Muss sich die Klimabewegung neu erfinden, um aus ihrer Nische herauszukommen?



Kommunikation ist bei einer so großen Herausforderung wie dem Klimaschutz alles andere als trivial, das gilt für Politik wie Klimabewegung. Die große Mehrheit lehnt die Methoden der Letzten Generation ab. Es braucht einen Ansatz, der den gesellschaftlichen Handlungsrahmen stärkt, in dem sich alle mit Verantwortung bewegen, und nicht den Eindruck, der einzelne Bürger sei für den Schutz des Klimas verantwortlich.

Zur Person Laura-Kristine Krause, geboren 1985 in Nordrhein-Westfalen, ist Politikwissenschaftlerin und seit 2018 Gründungsgeschäftsführerin von More in Common Deutschland, einer Organisation, die sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzt. More in Common Deutschland wurde 2018 als überparteiliche Organisation gegründet und arbeitet mit Teams in den USA, Großbritannien, Frankreich und Polen zusammen.

Sie warnen davor, Klimaschutz zum Gegenstand eines Kulturkampfes zu machen. Ist das nicht schon längst die Realität?



Wir müssen aufpassen, dass wir uns eine Spaltung nicht einreden. Sonst wird sie zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Noch sehen wir eine große Mehrheit der Gesellschaft, die den Klimawandel ernst nimmt und sich mehr Klimaschutz wünscht. Es gibt aber eine beunruhigende Tendenz. In unserer neuen Studie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Energie- und Inflationskrise landen unterschiedliche Ansichten zum Klimawandel auf dem zweiten Platz der wahrgenommenen gesellschaftlichen Trennlinien. Gleichzeitig haben 2021 80 Prozent unserer Befragten gesagt, dass sie sich Sorgen um das Klima machen. Es gäbe also in Deutschland durchaus eine Grundlage dafür, dass das Klima nicht spaltet, sondern eint.

Die Konsensorientierung gilt als Schlüssel für die Stabilität der deutschen Demokratie. Radikale Aktivisten bezweifeln, dass der Klimawandel Zeit lässt für Kompromisse. Ist dem Klima mit einer sich mäßigenden Klimabewegung überhaupt noch zu helfen?



Eine Sprecherin von Fridays for Future hat es kürzlich so formuliert: Die große Dringlichkeit im Klimaschutz zwinge nicht zu mehr Radikalität, sondern zu radikaler Wirksamkeit. Das finde ich sehr treffend und das bedeutet dann auch, in den Bemühungen für mehr Klimaschutz unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und Wünsche nach einem stärkeren gesellschaftlichen Rahmen für unser Handeln zu berücksichtigen. Denn aktuell haben die Menschen doch das Gefühl, dass sie das Thema im Zweifel im Streit unter sich ausmachen müssen – und das schadet dem Zusammenhalt.