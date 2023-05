Klimakrise? Weiterlachen! Warum die Apokalypse nur mit Humor zu bewältigen ist

Zum zweiten Mal findet in Berlin das Comedy for Future Festival statt. Dieses Mal in der Urania. Etwa 40 Komödianten treten auf. Zuvor gibt’s eine Laughparade.

Sie wollen mit Humor die Welt retten: Masud Akbarzadeh, Eckart von Hirschhausen, Dr. Pop, Kirsten Fuchs – und noch etwa 40 andere Teilnehmer am Comedy for Future Festival. Fabian Sommer/dpa

„Das Zwerchfell ist der Muskel, auf dem das Herz Trampolin hüpft“, sagte der Mediziner, Kabarettist und Moderator Eckart von Hirschhausen. „Wir brauchen wieder Lust auf Zukunft. Wir brauchen was zu lachen.“ Hirschhausen ist Schirmherr einer Veranstaltung, die Comedy for Future Festival heißt und in diesem Jahr zum zweiten Mal in Berlin stattfindet: vom 24. bis 28. Mai.

Bereits am Himmelfahrtstag, dem 18. Mai, startet um 12 Uhr am Brandenburger Tor eine Laughparade – als „karnevalesker Mix aus spontaner, flashmobartiger Inszenierung und politischer Demonstration“. An den Festivaltagen wollen sich mehr als 40 Komödianten den aktuellen Krisen und den Fragen der Zukunft stellen.

Mit dabei in fünf abendlichen Shows in der Berliner Urania: Olaf Schubert, Hazel Brugger, Masud Akbarzadeh, Bodo Wartke, Michael Mittermeier, Kirsten Fuchs, Lisa Feller, Christoph Sieber, Ingmar Stadelmann, Chin Meyer und viele andere. Das Motto des Festivals lautet „Hurry up“. Es gehe darum, „mit Humor die Welt zu retten“. Was auch selbstironisch verstanden werden kann.

„Permafrost-Eis im Cocktailglas und bedrohte Tiere auf’m Grill“

Dies zeigte schon die erste Ausgabe des Comedy for Future Festivals im vergangenen Jahr, wie man in Videos des ZDF-Archivs sehen kann. Da trat zum Beispiel der Komödiant Johann König auf, für den es kein Problem ist, auf das eigene Auto zu verzichten. Er nimmt einfach den SUV seiner Frau. Der Komödiant Tobias Mann redete darüber, dass die Fakten zum Klima zwar alle klar seien. Aber das menschliche Verhalten zu ändern, sei „ein bisschen so, als wenn du versuchst, einem Rudel Golden Retriever Intervallfasten beizubringen“.

Dann sang Tobias Mann zur Gitarre ein fröhliches Menschheit-Untergangslied, wie ein Popstar unter Drogen. Da hieß es etwa: „Stellt euch doch nur mal diesen Spaß vor,/ wenn jeder noch mal macht, was er so will./ Dann gibt’s Permafrost-Eis im Cocktailglas und bedrohte Tiere auf’m Grill./ Es ist so bequem, sich nicht mehr zu ändern,/ denn nach der Apokalypse braucht man auch nicht mehr zu gendern.“

Laughparade im vergangenen Jahr am Brandenburger Tor – klein, aber mal ein anderer Klimaprotest. Christophe Gateau/dpa

Wie lustig oder weniger lustig man dies auch finden mag – dahinter steht ein ernstes Anliegen. „Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns“, sagt Eckart von Hirschhausen bei der Vorstellung des Programms. Die Erde wird es weiter geben, ein Klima sicher auch. Der Mensch aber sei abhängig von erträglichen Temperaturen, atembarer Luft, genügend Süßwasser und Pflanzen, die man essen könne, und einem friedlichen Miteinander. „Und alle diese Grundvoraussetzungen für unser Leben auf diesem Planeten sind akut in Gefahr“, sagt Hirschhausen. Vielen sei dies nicht bewusst, auch vielen Politikern nicht.

Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde

Im März 2020 gründete Hirschhausen die Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen, die Kooperationspartnerin des Festivals ist. Sie will Menschen zusammenbringen, „die etwas bewegen können“, und dabei den Zusammenhang klarmachen: „Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde.“ Das Comedy for Future Festival lade Menschen ein, „die professionell Perspektivwechsel machen“ und „immer wieder ganz naive Fragen stellen“, so Hirschhausen. Dies seien Komikerinnen und Komiker. Im gemeinsamen Lachen soll die Erkenntnis entstehen: „Wir schaffen es gemeinsam oder gar nicht, und wir schaffen es am besten mit guter Laune.“

Mehr als 40 Kabarettisten und Komödianten sollen in fünf Shows auf der Bühne stehen. Fabian Sommer/dpa

Das Comedy for Future Festival entstand im vergangenen Jahr aus einer Initiative des Drehbuchautors, Dramaturgen und Produzenten Robert Sauer-Ernst, der mit seiner Idee unter anderem an Eckart von Hirschhausen herangetreten war. Sauer-Ernst ist Gründer einer neuen Gesellschaft mit dem Kürzel „NU17“. Es stehe für „nachhaltige Unterhaltung für die 17 Ziele“, erklärte Sauer-Ernst. Dabei gehe es um die „17 Ziele für nachhaltige Entwicklung“, wie sie die Vereinten Nationen in der der Agenda 2030 formuliert hätten.

Zu diesen globalen Zielen gehören unter anderem: „keine Armut“, „kein Hunger“, „Gesundheit und Wohlergehen“, „hochwertige Bildung“, „Geschlechtergleichheit“, „sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“, „bezahlbare und saubere Energie“, „nachhaltige Städte und Gemeinden“, „Maßnahmen zum Klimaschutz“, „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ und anderes mehr.

Überfrachtung mit Kürzeln und sperrig klingenden Titeln

Das Festival will humorvolle Formen der Auseinandersetzung erproben. Mit Comedy in deutscher Sprache. Da fällt es ein wenig auf, dass man die Interessenten mit einem Schwall von Abkürzungen und sperrigen englischen Titeln konfrontiert. Neben „NU17“ liest man etwa „C4FF“, „SocialMedia KlimaCamp YouthTubes for Future“, „SoMe-Performance-Contest“, „ytff-SocialMedia KlimaContest“ und „Agent 0017 – Special Agent for Sustainable Humor“.

Mit „C4FF“ ist das „Comedy for Future Festival“ selbst gemeint. Warum erfindet man für ein humorvolles Festival etwas, das sich wie das Kürzel für eine Automarke oder eine Corona-Maske anhört? Dabei sind die Ideen selbst gar nicht schlecht. An den Festivaltagen soll es in der Urania unter anderem einen Kongress und ein Camp geben – und zwar für bis zu 150 Schüler ab der 7. Klasse.

Franca Rame: „Und ins Gehirn können Nägel der Vernunft eintreten“

Die Schüler sollen lernen, wie man in den sozialen Medien „mit Humor und Witz ganz einfach Follower und Fans gewinnen“ kann. Sie sollen in kleinen Teams Kampagnen „zu ausgewählten Nachhaltigkeits-Projekten“ produzieren. Auch ein bundesweiter „Klima-Contest“ ist geplant. Preisgelder winken. Weitere Veranstaltungen finden sich im Internet unter comedyforfuturefestival.de.

Zur Frage des Humors zitierte der Festival-Initiator Robert Sauer-Ernst eine Aussage von Franca Rame, der Gefährtin des Theatermanns und Satirikers Dario Fo. „Wir glauben, dass Klagen falsch ist“, sagte Franca Rame. „Du weinst, gehst traurig nach Hause, sagst: ‚Wie schön hab ich geweint‘ und schläfst erleichtert ein. Nein, wir wollen euch zum Lachen bringen. Es öffnet sich nicht nur der Mund beim Lachen, sondern das Gehirn. Und ins Gehirn können Nägel der Vernunft eintreten.“ Darauf reagierte der Mediziner Eckart von Hirschhausen: „Ich wäre mit Nägeln im Hirn immer vorsichtig.“ Genau dies war ein kleiner Moment von Humor.