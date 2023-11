Letzte Generation: LKA ermittelt gegen Berliner Polizisten wegen Körperverletzung

Am Dienstag zeigte ein schockierendes Video, gefilmt von einem Reporter der Berliner Zeitung, wie ein Berliner Polizist in Zivil zwei Aktivistinnen der Letzten Generation während einer Protestaktion vor dem Bundeskanzleramt körperlich angegriffen hat. Dabei hat er offenbar mit Absicht das Gesicht einer der Aktivistinnen mit Farbe beschmiert.

Nun könnte der Einsatz für den Polizisten doch Folgen haben: Am Mittwoch bestätigte eine Sprecherin der Berliner Polizei der Berliner Zeitung, dass das Landeskriminalamt (LKA) ein Strafermittlungsverfahren gegen den Beamten wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet hat. Ein mögliches Disziplinarverfahren innerhalb der Polizei sei nicht abhängig vom Ausgang des Strafverfahrens.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigte die Polizeisprecherin, dass 200 Einsatzkräfte der Polizei Berlin sowie der Bundespolizei bei der Aktion vor dem Bundeskanzleramt im Dienst waren. Wie viele von ihnen in Zivil eingesetzt wurden, konnte sie nicht sagen; Videoaufnahmen der Berliner Zeitung zeigen mindestens zehn Zivilkräfte, die bei der Aktion der Letzten Generation eingriffen.



Polizeibeamte in Zivil würden im Rahmen von Polizeieinsätzen häufig mit dem Ziel der Aufklärung und Fahndung in der näheren Umgebung eingesetzt, so die Polizeisprecherin. Sie sollen schauen, „ob dort auch Straftaten von Bürgern begangen werden, die sich vor den abgelenkten und als solchen erkennbaren Polizeikräften sicher fühlen“, so die Sprecherin weiter.

Polizeikräfte in Zivil haben „mehrere“ Blockadeaktionen verhindert

Laut Benjamin Jendro, Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei für den Landbezirk Berlin, sei der Einsatz von Polizeibeamten in Zivil „ein wichtiges polizeiliches Mittel“ – vor allem etwa in der organisierten Kriminalität, aber eben auch, um Aktionen von Klima-Klebern vorzubeugen. „In den letzten Wochen haben Zivilkräfte mehrere Blockadeaktionen der Letzten Generation verhindert“, so Jendro.

Nach den Szenen vor dem Bundeskanzleramt war nicht sofort klar, ob es sich bei dem Beamten, gegen den nun ermittelt wird, tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt oder nicht; das bestätigte die Polizei erst später am Dienstag. Der Beamte war im Dienst – als Zivilkraft im Rahmen des Einsatzes gegen den Protest der Letzten Generation. Doch auf Anfrage bestätigt Benjamin Jendro, dass selbst ein Polizist, der nicht im Dienst ist, sich in dem Fall, wenn er auf Kollegen stößt, in den Dienst versetzen und eingreifen darf. Bei bestimmten Straftaten seien Polizisten auch verpflichtet, sich in den Dienst zu versetzen, wenn sie diese Straftaten mitbekommen. „Beamtenrechtliche Pflichten gelten auch in meiner Freizeit“, so Jendro.

Vor dem Bundeskanzleramt waren Zivilkräfte der Polizei Berlin neben Beamten der Bundespolizei im Einsatz. Benjamin Pritzkuleit

Dabei muss ein Polizist sich aber immer als solcher zu erkennen geben, etwa anhand seines Dienstausweises. „Jeder Bürger hat auch bei jeder polizeilichen Maßnahme das Recht, nach Namen und Dienstnummer des Beamten zu fragen. Egal ob der Einsatz in Uniform oder Zivil stattfindet“, so Jendro.

Bierflaschen und Einkaufstüten sind „Teil der Tarnung“ für Zivilkräfte

Weitere Aufnahmen der Berliner Zeitung zeigten, wie einer der Polizeikräfte eine Plastiktüte von Edeka in der Hand hält. Solche Gegenstände mit sich zu führen, sei üblich im Rahmen eines Einsatzes in Zivil, so Jendro. „Man versucht sich ein Stück weit dem Umfeld anzupassen, in dem man unterwegs ist“, so Jendro. Es komme etwa auch mal vor, dass Polizisten, die im Görlitzer Park auf der Suche nach Drogenhändlern unterwegs sind, als Teil ihrer Tarnung eine Netto-Tüte oder eine leere Bierflasche in der Hand tragen.

Bei dem Einsatz am Dienstag kam es zu einem weiteren Vorfall, wobei einer der Zivilkräfte den Presseausweis und Personalien des Reporters der Berliner Zeitung, der den Vorfall gefilmt hatte, kontrollierte – und ihn darauf hinwies, dass ihm eine Strafe drohe. Dazu die Pressesprecherin der Berliner Polizei: „Die Presse hat grundsätzlich das Recht, Informationen zu erlangen, zum Teil mehr als der normale Bürger – aber eben nicht, wenn Ermittlungsanhalte gefördert werden oder der Einsatz gestört wird.“

Der Polizist von dem Einsatz vor dem Bundeskanzleramt ist derzeit nicht der einzige, gegen den wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt wird. Ein Video in den sozialen Medien von einer anderen Aktion der Letzten Generation am vergangenen Wochenende zeigt, wie ein weiterer Berliner Polizist eine Aktivistin scheinbar ohne Provokation zu Boden stößt. Auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigte eine Polizeisprecherin, dass auch gegen diesen Kollegen ein Ermittlungsverfahren durch das LKA und ein mögliches anschließendes polizeiinternes Disziplinarverfahren läuft.



