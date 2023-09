Polizei Berlin zerrt Letzte-Generation-Aktivistin weg: „Brauchen Sie einen Krankenwagen?“

Die 73-jährige Marion Fabian liegt minutenlang auf dem Bauch, mit der Wange auf dem Gehsteig. Ihre Hände zucken, sie presst ihre Lippen zusammen. Zwei Polizisten hatten sie gerade an den Oberarmen gepackt und von der Straße geschleift. Eine Aktivistin, die nach mehrmaliger Aufforderung selbst von der Straße gegangen ist, legt nun Fabian die Hände auf die Schultern und redet tröstend auf sie ein.

„Brauchen Sie einen Krankenwagen?“, fragt einer der Polizisten. „Nein“, sagt Marion Fabian ganz leise. Aufstehen könne sie aber auch nicht. Der Polizist sagt, er würde ihr helfen und rollt sie auf die Seite. Langsam richtet sich Fabian auf. Die Aktivistin, die eben noch bei ihr war, hockt nun über ihrem ausgekippten Rucksack, das Gesicht in den Händen verborgen und schluchzt. Dann geht sie zurück zu Marion Fabian und umarmt sie lange.

An diesem Montag beginnt eine neue Protestreihe der Letzten Generation in Berlin. Die Gruppe hat zum „Wendepunkt Herbst“ aufgerufen, bis Anfang Dezember wollen sie die Straßen der Hauptstadt blockieren, mindestens. Auf ihrer Website haben sich über 600 Personen als Unterstützer angemeldet. 21 Blockaden sind an diesem Morgen geplant, die Menschen würden laut einer Sprecherin außerdem im Laufe des Tages immer wieder „eigenorganisiert“ auf die Straße gehen.

In Zweiergruppen nähern sich gegen 7.15 Uhr sechs Menschen der Autobahnausfahrt Körnerstraße Ecke Knausestraße. Sie wollen möglichst unauffällig bleiben, bevor es losgeht. Dann ziehen sie sich Warnwesten über, stellen sich auf den Fußgängerüberweg und breiten ein Banner aus. Es dauert einen Moment, bis die Autofahrer verstehen, was hier passiert. Dann geben zwei von ihnen Gas.

Ein Auto versucht loszufahren. Als der Fahrer sagt, er müsse zu seinem Kind, lassen die Aktivisten ihn durch. Maria Häußler

Marion Fabian stemmt sich gegen die Motorhaube eines Transporters. Ein Aktivist hilft ihr, ein weiterer liegt halb unter dem zweiten Auto. Die beiden sind wesentlich jünger als Marion Fabian, die das Presseteam der Letzten Generation der Berliner Zeitung als Sprecherin zugeteilt hat. Vier von ihnen verreiben Sekundenkleber auf ihrer Handfläche, sobald die Polizei in Sichtweite ist. Fabian klebt sich nicht fest und bildet so einen Teil der Rettungsgasse.

Beschimpft wurden die Aktivisten schon immer, es scheint aber, als sei eine neue Eskalationsstufe in Bezug auf die Letzte Generation erreicht. In Prenzlauer Berg besprühte ein Autofahrer an diesem Morgen einen Aktivisten mit Reizgas. Auch hier in Friedenau ist die Stimmung aggressiv.

„Weiterfahren, ist doch scheißegal“, ruft ein Autofahrer von hinten. „Dann ist es einer weniger!“ Marion Fabian blickt zur Motorhaube auf. „Ich habe schon auch Angst vor diesem großen Auto“, sagt sie. In diesem Moment tritt ein Fußgänger im Vorbeigehen nach ihren Beinen. Sie stöhnt kurz auf. „Das passiert mir oft, dass ich angegriffen werde“, sagt Fabian. „Ich bin schon richtig verletzt worden.“

Die Handwerker steigen aus ihrem Transporter, schubsen einen Aktivisten und ziehen Marion Fabian von der Fahrbahn. Dann lassen sie die ältere Dame fallen, sie kann sich gerade noch am Autospiegel festhalten und setzt sich wieder direkt vor das Auto. Marion Fabians leuchtend gelbe Hose ist an den Knien schwarz, sie blickt entschlossen geradeaus und wickelt sich in ein Banner ein: „Weg von fossil, hin zu gerecht“, steht darauf. Als die Aktivisten sitzen, beruhigt sich die Situation, der Beifahrer in dem Auto vor Fabian hört sich an, was die Aktivisten über die „Kipppunkte“ und das Ziel von 1,5 Grad zu sagen haben. Er nickt interessiert.

Die Gewalt nimmt Marion Fabian in Kauf, obwohl sie Klimakatastrophe wahrscheinlich nicht erleben wird. „Ich will einfach nicht, dass unsere schöne Erde kaputtgeht“, sagt sie. Sie habe keine Enkel oder Kinder, für die sie auf die Straße gehe, sagt die Klangkünstlerin, die einst einen Radiosender gegründet hat. Für Marion Fabian hat ihr Protest etwas mit Gerechtigkeit und generationenübergreifendem Denken zu tun. „Ich tue das für uns alle“, sagt sie. „Auch für den Mann, der mich eben getreten hat und seine Kinder.“

Marion Fabian hat weder Kinder noch Enkelkinder. Es geht ihr um „generationenübergreifende Gerechtigkeit“. Emmanuele Contini

Fabian kommt aus der feministischen Bewegung, sie sei schon immer „widerständig“ gewesen und könne ihr Wissen nun in den zivilen Widerstand der Letzten Generation einbringen. „Das ist miteinander verbunden“, sagt sie. Das Essen bei der Letzten Generation habe sie dazu inspiriert, vegan statt vegetarisch zu leben. Außer den direkten Auswirkungen der Erderwärmung bereiten ihr die „sozialen Kipppunkte“ Sorgen, die Krisen verursachen können. Sie sei auch bei den Omas gegen Rechts aktiv. „Ich habe Angst davor, dass die AfD regiert“, sagt sie. „Ich sitze auch hier, um unsere Demokratie zu schützen.“ Sie organisiere außerdem Orte, an denen sich die Gruppe treffen kann und bereite Reden vor.

Die Polizei leitet die Autos bereits nach einigen Minuten auf die Autobahn zurück und sperrt die Ausfahrt ab. Die Meinungen der Passanten sind geteilt. „Alte Zicke“, ruft ein Fußgänger Fabian zu. „Danke, weiter so!“, sagt kurz darauf eine Radfahrerin, die hinter ihr vorbeirollt. Viele Eltern bringen ihre Kinder auf diesem Weg zur Schule. „Viel Kraft“, wünscht der eine Vater, „ihr sitzt auf dem Gehweg!“, sagt der andere. Radfahrer Tobias Schäfer ist der Meinung, diese Kreuzung sei sowieso viel zu gefährlich, gerade als Schulweg. „Autoverkehr hat hier Priorität“, sagt er. „Autos sollten raus aus der Stadt.“

Die Polizisten sind anscheinend noch etwas verschlafen. Drei der Aktivisten halten sich an den verklebten Händen und setzen sich erneut auf die Straße. Die Beamten ziehen sie herunter, diesmal deutlich gröber als beim ersten Mal. „Dreist“ nennt einer der Polizisten das Verhalten.



Emotional reagieren die Aktivisten sehr unterschiedlich. Während Marion ihre linke Hand auf die Brust legt und versucht sich zu beruhigen, wirkt eine Frau, die sich eben noch erneut auf die Straße gesetzt hatte, sehr entspannt und beißt in einen Apfel. Als ein Passant sie fragt, wie die Aktion verlaufen sei, meint sie, es sei heute relativ friedlich geblieben: „Es gab kein Geschrei“, sagt sie.