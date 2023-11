Streit um Holocaust-Relativierung: Letzte Generation distanziert sich von Roger Hallam

Der Gründer der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion, Roger Hallam, stellte die Letzte Generation vor eine Zerreißprobe: Intern stritten die Unterstützer der Letzten Generation darüber, ob sich die Gruppe von Hallam als Person distanzieren sollte. Die Kerngruppe als Entscheider weigerte sich zunächst. In mehreren Meetings hat sich die Letzte Generation in den vergangenen Wochen noch einmal intensiv mit Antisemitismus und den Aussagen ihres Vordenkers auseinandergesetzt – und sagt sich nun ganz von Roger Hallam los.

In einem Zeit-Interview sagte Hallam, der Holocaust sei „just another fuckery in human history“, was häufig mit „nur ein weiterer Scheiß in der Menschheitsgeschichte“ übersetzt wird. Im Gegensatz zum Holocaust sei der Klimawandel das weitaus schlimmere Verbrechen, so Hallam. Das ist nun fast vier Jahre her.



Die Letzte Generation distanzierte sich bereits im August von seinen Aussagen, aber nicht von Roger Hallam persönlich. Das sorgte für Kritik, auch innerhalb der Bewegung.

Roger Hallam gilt als Vordenker der Letzten Generation, er hat die Protestmethoden ausgearbeitet, die auch für die Letzte Generation wegweisend waren. Während Extinction Rebellion Deutschland sich schon 2019 entschieden von dem Gründer der britischen XR distanzierte, haderte die Letzte Generation bis vor kurzem damit. Letzte Woche gab die Kerngruppe ein neues Statement ab: „Im Kontext der wiederholten und auch in Zukunft zu erwartenden antisemitischen Äußerungen schließt dies auch eine Distanzierung von dieser insgesamt problematischen Rhetorik und Strategie Roger Hallams ein.“

Sprecherin Josephine Schwenke teilte der Berliner Zeitung mit, dass das bedeute, dass es auch keine weiteren Meetings zwischen Roger Hallam und der Letzten Generation geben werde. Es gebe aber eine Ausnahme: „Wenn es ein großes Meeting mit allen Akteuren des A22-Netzwerks gibt, dann ist man da schon noch dabei“, sagt sie. Das A22-Netzwerk ist ein internationaler Zusammenschluss mehrerer Klimaschutzbewegungen.

„Den Prozess gibt es schon lange. Seit etwa einem Jahr“, sagt Schwenke. Dass es nun nach Ausbruch des Israel-Gaza-Kriegs zu einer solchen Entscheidung kam, sei „zufällig“. „Es zeigt aber noch einmal, dass es umso wichtiger ist, sich von jeglichem Antisemitismus und jeglicher Holocaust-Verharmlosung zu distanzieren“, sagt sie. „Antisemitismus gibt es in unserer Gesellschaft leider immer noch.“

In einem Infocall sprach Kim Schulz, Mitglied der Kerngruppe, über vergangene Meetings, die sich mit dem Thema befassten. Teilgenommen haben laut Schulz Koordinatoren der Widerstandsgruppen aus verschiedenen Regionen, Mitglieder der Kerngruppe und Personen aus den Arbeitsgruppen, gerade auch zum Thema Antirassismus und Awareness. Vier Mitglieder der Kerngruppe und zwei Mitglieder des Awareness-Teams trugen die Erkenntnisse in der vergangenen Woche zusammen und trafen die Entscheidung.



Es gebe intern sehr viele Diskussionen zum Israel-Gaza-Krieg, so Schwenke. Innerhalb der Presse-AG sei man sich einig: „Auch im Krieg sind Menschenrechte einzuhalten, der Schutz von Zivilistinnen ist wichtig“, sagt sie. „Gegen jeden Antisemitismus, aber auch Rassismus, der in Deutschland gerade wieder aufkommt, muss man vorgehen.“ Die Letzte Generation sehe ihre Rolle allerdings weiterhin im Kernbereich des Klimaschutzes und habe sich deshalb noch nicht dazu geäußert.