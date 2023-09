Auf einer Tafel in Holzoptik im Berliner Museum für Kommunikation stehen folgende Sätze: „Er ist real. Wir sind die Ursache. Er ist gefährlich. Wir können noch etwas tun.“ Diese kurzen Sätze sollen zeigen, worum es in der neuen Ausstellung des Museums geht, nämlich um den Klimawandel. Genauer gesagt, wie über den Klimawandel geschrieben und gesprochen wird. Die Leitfrage der Ausstellung lautet: Warum handeln wir Menschen nicht, obwohl wir wissen, dass es so nicht weitergehen kann?

Dass es den Klimawandel gibt und er mit dem CO2-Ausstoß der Menschen zusammenhängt, ist schon seit Jahrzehnten bekannt. Spätestens seit dem berühmten Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome aus dem Jahr 1972 ist klar: Die Menschheit muss etwas ändern. „Trotzdem ist wenig passiert“, sagen die Kuratoren Timo Gertler und Sebastian Daniel Mall, die die Ausstellung entwickelt haben. Das liege auch daran, dass viele Wissenschaftler „gut in der Wissenschaft sind“, aber nicht unbedingt in der Kommunikation, sagt Timo Gertler.



Die Ausstellung möchte zeigen, dass das Reden über den Klimawandel in der Öffentlichkeit seit Jahrzehnten von Falschinformationen geprägt ist. So führen die Kuratoren durch einen Raum, in dem auf Infotafeln dargestellt wird, wie der amerikanische Mineralölkonzern Exxon in den 1970er-Jahren eine eigene Studie über die negativen Auswirkungen des Klimawandels „in der Schublade verschwinden“ ließ.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In den 1990er-Jahren lässt Exxon durch Medienprofis dann andere Informationen verbreiten. Der Klimawandel sei gar nicht so schlimm. „Und sie sind damit sehr erfolgreich“, sagt Timo Gertler. Auch der „persönliche CO2-Fußabdruck“, der in den frühen 2000er-Jahren populär wurde, sei keine Entwicklung einer Umweltorganisation, sondern des Mineralölkonzerns BP. Dadurch sei die Verantwortung auf den Einzelnen abgewälzt worden. Viele Menschen würden deshalb „den Kopf in den Sand“ stecken und den Klimawandel verdrängen, sagen die Kuratoren.



Wer sich ohnehin schon gut mit dem Thema auskennt, lernt hier nichts Neues. Für alle anderen sind die Informationen anschaulich aufbereitet und wirken durchaus schockierend – und können als Grundlage dienen, das eigene Wissen über den Klimawandel noch einmal zu hinterfragen.

Auch Medien sind ein Problem

Auch die Medien waren nicht immer hilfreich, zeigt die Ausstellung. Übertriebene Katastrophenberichte über Brände und Überschwemmungen haben den Effekt, dass sich die Menschen wie gelähmt fühlen. „Wenn alles zu spät ist, müssen wir sowieso nichts mehr machen“, beschreibt Timo Gertler ein Gefühl, das viele haben. Die Ausstellung möchte mit dieser Emotion umgehen und den Besuchern Mut machen, sich trotzdem für das Klima einzusetzen. Sehr konkret wird es aber nicht, sondern im Gegensatz sogar betont vage: „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ Das Sprichwort steht in einem Raum der Ausstellung an der Wand, auf Englisch und auf Deutsch.

Einige Ausstellungsstücke sind interaktiv und damit besonders anschaulich: Beispielsweise gibt es eine Art Glücksrad, je nachdem, wo das Rad anhält, sehen Besucher eine andere „Klimalüge“ auf einem Bildschirm daneben. „Fossile Energieträger bringen Wohlstand“, heißt es zum Beispiel oder: „Egal, was wir tun – die Klimakatastrophe ist unvermeidbar.“ Auch dieses Rad motiviert, über die eigene Einstellung zum Klima nachzudenken.

An einem Rad können Besucher verschiedene „Klimalügen“ sehen. Yves Sucksdorff/Museum für Kommunikation Berlin/dpa

Die Klimabewegung hat das Potenzial, erfolgreich zu sein, das ist der durchgehende Gedanke der Ausstellung. Das soll neu sein, anders als andere Ausstellungen über den Klimawandel, die nur überwältigende Fakten darstellen. Besucher können deshalb auch mehr über andere soziale Bewegungen lernen, wie etwa die Frauenrechtsbewegung oder die Bekämpfung von HIV. „Was wäre, wenn wir uns Geschichten des gelungenen Wandels erzählen würden?“, heißt es dort auf einer Tafel. Die Implikation ist, dass auch die Klima-Bewegung in Zukunft ein gelungener Wandel sein kann.

Der Kurator Timo Gertler ist dafür, in der öffentlichen Kommunikation über den Klimawandel eine neue Frage zuzulassen: „Was wäre, wenn wir nicht scheitern?“ Diese Frage ist für ihn „emotional und ermutigend“, sagt er der Berliner Zeitung. Die reinen Fakten, so Gertler, seien dabei nicht der „entscheidende Faktor“. Es komme darauf an, die Menschen auch emotional mitzunehmen. Auch persönlich hat ihn die Ausstellung verändert. „Ich habe mein Auto verkauft“, sagt er, ohne die Ausstellung hätte er das wahrscheinlich nicht getan. Trotzdem, betont er, gehe es um mehr als die Entscheidungen von Einzelnen, nämlich um eine gesellschaftliche Diskussion.

Im letzten Raum der Ausstellung erzählen fünf Personen in Videos davon, was der Klimawandel für sie bedeutet, darunter auch bekannte Gesichter wie die Nachhaltigkeitsexpertin Maja Göpel und der Arzt und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen. An einem Tisch können sich Interessierte außerdem über verschiedene Klimaprojekte und Organisationen informieren. So sollen Besucher ermutigt werden, selbst „Klima-Pioniere“ zu werden. Was das genau bedeutet, bleibt offen.



Geeignet ist die Ausstellung für „alle Besucher zwischen 12 und 99 Jahren“, sagt der Kurator Sebastian Daniel Mall. Sie eröffnet am Freitag, den 29. September.