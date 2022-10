Die Krankenhäuser leiden unter Personalengpässen und steigenden Energiepreisen, in Berlin und anderswo. Wie sieht es auf den Stationen aus? Wie wird der Winter?

Klinik-Krise in Berlin: Wie die hohen Energiepreise den Betrieb erschweren

Anne Petzold tippt die Vitalparameter ihrer Patienten in ein Gerät ein. Es steht im Flur des Humboldt-Klinikums in Reinickendorf. Herz- und Atemfrequenz, Blutdruck und Körpertemperatur werden gemessen und erfasst. Die 37 Jahre alte Pflegekraft arbeitet auf der sogenannten Komfortstation des Humboldt-Klinikums. Die Station für privatversicherte Patienten und Selbstzahler erinnert mit den schwarzen Ledermöbeln im Foyer und den weinroten Wänden an eine Hotellounge.