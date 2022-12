Schönheit im Alter: Ein Berliner Seniorenheim wird zum Kosmetikstudio

Die einen lernen, die anderen genießen: Im Seniorendomizil Wilhelmstift schminken Kosmetikschülerinnen die Bewohnerinnen. So kommt man sich näher.

Mit kreisenden sanften Bewegungen massiert Laura Cadima das Gesicht einer Seniorin. Im Hintergrund läuft leise Meditationsmusik. Die ältere Dame, die danebensitzt, bekommt die Fingernägel rot lackiert. Das Seniorendomizil Wilhelmstift in Charlottenburg hat sich in ein Wellnessstudio verwandelt. Die Bewohnerinnen lassen sich an diesem Morgen von Berliner Kosmetikschülerinnen hübsch machen.