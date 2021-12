Berlin - Be- und Entladen frei: So ist es auf Schildern am Rand des Kottbusser Damms in Kreuzberg zu lesen. Doch niemand ist zu sehen, der etwas aus dem Kofferraum holt. Die Autos stehen für länger dort, sie parken verbotenerweise in den Lieferbereichen. Die Hauptverkehrsstraße ist kein Einzelfall. Ob Warschauer Straße, Karl-Marx-Straße oder anderswo: Wo in Berlin Ladezonen ausgeschildert wurden, damit Geschäfte beliefert werden können, sind sie in den meisten Fällen zugeparkt. Die Ordnungsämter kommen mit der Kontrolle nicht nach. Jetzt bereiten zwei Bezirke sowie der Senat einen Versuch vor, bei dem eine effizientere Art der Überwachung getestet werden soll. Dabei sollen Ladezonen, Radfahrstreifen und andere Flächen im Vorbeifahren kontrolliert werden.

„Parken auf nicht erlaubten Flächen – das ist das Thema, mit dem wir uns in der zweiten Stufe des Versuchs zur digitalen Parkraumüberwachung befassen wollen“, sagte Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und Grünflächenamts Friedrichshain-Kreuzberg, der Berliner Zeitung. Wie berichtet plant der Bezirk gemeinsam mit Mitte und dem Senat ein Pilotprojekt, bei dem künftige Parkzonen mit Kameras kontrolliert werden. In Paris, Amsterdam, Warschau und anderen Städten gibt es diese Form der automatisierten Überwachung bereits. In Deutschland wäre Berlin die erste Stadt mit so einer Technik.

Zwischen 800 und 2000 Fahrzeuge pro Stunde können kontrolliert werden

In Berlin müssen Ordnungsamtsleute derzeit noch von einem Wagen zum anderen laufen, um Parkscheine sowie Anwohnerparkausweise zu prüfen. Bei dem Versuch werden sie sich in Elektroautos setzen, die mit einer besonderen Technik ausgestattet sind, und an den parkenden Fahrzeugen entlangfahren. So können sie viel mehr Wagen kontrollieren – in Mitte hält man 800 bis 1200 Autos pro Stunde für möglich, in Friedrichshain-Kreuzberg sogar rund 2000 pro Stunde.

In den Berliner Versuchsgebieten werden die Kraftfahrer beim Parkscheinkauf am Automaten gebeten, ihr Kennzeichen einzugeben, so Felix Weisbrich. Schauplatz sind künftige neue Parkzonen, in denen geeignete Automaten aufgestellt werden – zum Beispiel in Wedding. „Scancars“ werden die Straßen abfahren. Ihre Kameras nehmen die Kennzeichen der abgestellten Fahrzeuge ins Visier. Software gleicht die Daten ab und löscht sie umgehend, wenn alles in Ordnung ist.

Die Speicherung trete ausschließlich in „Deliktsfällen“ in Aktion, betonte der Amtsleiter. Kennzeichen falsch geparkter Autos bleiben im System, und die Fahrzeuge werden zusätzlich noch einmal als Ganzes fotografiert. Die Daten werden später automatisch ausgelesen und an die Bußgeldstelle der Polizei weitergeleitet. Die Fahrzeughalter bekommen die Knöllchen per Post.

„Der feuchte Traum jedes Überwachungsfanatikers“

Parken ohne Parkschein – das wird die erste Stufe des Versuchs in Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte sein. Voraussetzung ist, dass Berlin im Bundesrat eine Änderung der Straßenverkehrsordnung erreicht. Ziel ist es, den Pilotbetrieb 2023 zu beginnen, so Sara Lühmann, Bezirkssprecherin in Friedrichshain-Kreuzberg. „Dabei wird die zweite Stufe technisch und organisatorisch schon mitgeplant und vorbereitet“, teilte sie mit. „Die Erfassung von falschparkenden Fahrzeugen, also von Parken auf nicht erlaubten Flächen, stellt eine Erweiterungsstufe der digitalen Kontrolle dar, die weitere große Gewinne für die Verkehrssicherheit und die funktionierende Stadt verspricht.“ Felix Weisbrich hält einen Start 2024 für denkbar.

Für die zweite Stufe des Projekts werden die Computer mit Daten über legale Stellplätze gefüttert, erklärte Felix Weisbrich. Stellt das System beim Vorbeifahren fest, dass ein Fahrzeug außerhalb der zulässigen Bereiche etwa in einer Ladezone oder auf einem Radweg parkt, tritt es in Aktion. Wieder hält die Kamera sowohl das Kennzeichen als auch das gesamte Auto fest, wieder werden die Daten gespeichert und am Schichtende der Bußgeldstelle zugeleitet.

In Mitte ist eine andere Technik im Gespräch. „Ähnlich wie bei Elektroladeplätzen könnten zum Beispiel Bodensensoren zum Einsatz kommen“, teilte Bezirksamtssprecherin Stefanie Engmann mit. In beiden Bezirken ist klar: Damit Geschäfte störungsfrei beliefert werden können und Radfahrer vor gefährlichen Ausweichmanövern bewahrt werden, müsse die Überwachung intensiviert werden.

„Das ist der feuchte Traum jedes Überwachungsfanatikers und eine Gefahr für die Freiheit jedes Bürgers“, kritisierte Roland Gläser von der AfD. „Die grundsätzliche Machbarkeit in Bezug auf den Datenschutz steht nicht in Frage“, entgegnete Bezirkssprecherin Lühmann. „Das System hat eine sehr niedrige Fehlerquote“, sagte Almut Neumann (Grüne), die zuständige Stadträtin in Mitte. „Doch es wird eine Herausforderung sein, es dem deutschen Rechtsrahmen anzupassen.“