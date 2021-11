Berlin - Die SPD steht davor, in der neuen Berliner Landesregierung das Ressort für Stadtentwicklung und Wohnen zurückzubekommen. Dafür muss sie aber das Finanzressort abgeben. Das geht aus einer Liste über die Verteilung der Senatsverwaltungen auf SPD, Grüne und Linke für die neue Legislaturperiode hervor, die der Berliner Zeitung vorliegt. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es allerdings noch nicht. Der Koalitionsvertrag, in dem die Zuständigkeit über die Ressorts geregelt ist, soll erst an diesem Montag um 12 Uhr offiziell präsentiert werden.

Die Sozialdemokraten erhalten neben dem Amt der Regierenden Bürgermeisterin, das Franziska Giffey besetzen wird, und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen die Zuständigkeit für die Ressorts Inneres, Wirtschaft und Bildung. Außerdem stellt die SPD den Chef der Senatskanzlei. An die Grünen sollen neben dem wichtigen Finanzressort die Senatsverwaltungen für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sowie das neu gebildete Ressort für Gesundheit und Wissenschaft gehen. Die Linke erhält die Zuständigkeit für Kultur und Europa, für Integration, Arbeit und Soziales sowie für Justiz.

Überraschend ist, dass die Grünen den Zuschlag für das Finanzressort bekommen. Gilt doch die Verantwortung über die Landeskasse als wichtigstes Ressort nach dem Amt des Senatschefs. Das verbesserte Wahlergebnis der Grünen gegenüber der Wahl von 2016 erklärt aber den Zugriff auf das Finanzressort, das zuvor mehr als 20 Jahre in Händen der SPD war. Die SPD muss die Verantwortung für die Wissenschaft abgeben, die zuletzt beim Regierenden Bürgermeister angesiedelt war. Die Abtrennung war zwingend, weil ansonsten die neue Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey als Wissenschaftssenatorin für die Freie Universität zuständig gewesen wäre, die ihr erst vor Kurzem den Doktortitel aberkennt hat.

Lederer übernimmt wieder die Kultur

Nun werden die Grünen die Verantwortung für Gesundheit und Wissenschaft übernehmen – womöglich in Person der Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Grünen-Parteichef Werner Graf wird als möglicher Senator für das Ressort Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gehandelt. Wer von den Grünen das Finanzressort führt, ist noch offen. Als fachlich geeignet gilt der Haushälter Daniel Wesener. Dass mit ihm und Werner Graf zwei Männer und nur eine Frau die drei Senatsposten besetzen würden, die den Grünen zufallen, wird in Parteikreisen zwar als schwierig, aber nicht als undenkbar bezeichnet – jedenfalls, wenn bei der Ämterverteilung berücksichtigt werde, dass die Fraktion von einer weiblichen Doppelspitze geführt wird.

Bei der Linken ist klar, dass Spitzenkandidat Klaus Lederer das Kulturressort erhält. Die bisherige Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Elke Breitenbach, dürfte erneut die Leitung des Hauses übernehmen. Wer für die Linke das Justizressort führen wird, ist offen.

Bei der SPD wurde zuletzt als möglicher neuer Stadtentwicklungssenator der ehemalige Chef der Flughafengesellschaft Engelbert Lütke Daldrup gehandelt. Er kennt die Senatsverwaltung gut, weil er dort einst als Staatssekretär tätig war. Einziger Nachteil von Lütke Daldrup: Er ist bereits 65 Jahre alt. Andreas Geisel, der in den vergangenen fünf Jahren als Innensenator amtierte, dürfte das Ressort wohl für weitere fünf Jahre leiten. Die Bildungsexpertin Maja Lasic, die nicht wieder ins Abgeordnetenhaus gewählt wurde, gilt als mögliche Nachfolgerin der scheidenden Schulsenatorin Sandra Scheeres. Und für das Wirtschaftsressort könnte der bisherige Finanzexperte Torsten Schneider antreten, der den Sprung ins Abgeordnetenhaus ebenfalls verpasst hat.