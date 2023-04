Law and Order in Berlin: Das haben CDU und SPD zu Polizei und Justiz beschlossen

Glaubt man an die Vereinbarungen im neuen Koalitionsvertrag von CDU und SPD, dann brechen für die Kriminellen in Berlin schlechte Zeiten an. Zumindest auf dem Papier. Denn Berlin als „Stadt der Vielfalt“ funktioniert ohne Sicherheit nicht, so die Argumentation beider Parteien.

War der Koalitionsvertrag, der 2021 durch SPD, Grüne und Linke geschlossen wurde, noch 152 Seiten lang, so ist die Vereinbarung, die an diesem Montag von CDU und SPD geschlossen wurde, knackig komprimiert auf 135 Seiten. Dem Thema Sicherheit und Ordnung sind aber gleichbleibend sechs Seiten gewidmet – es hat also anteilig zugelegt. Auch das zeigt: Hier haben sich Law-and-Order-Politiker durchgesetzt. Das Kapitel liest sich wie ein Befreiungsschlag von grünen und linken Beschränkungen.

Bodycams: „Unverzüglich, dauerhaft und flächendeckend“ sollen Bodycams für Polizei, Feuerwehr und Ordnungsämter eingeführt werden, um für eine bessere Dokumentation und mehr Transparenz der Einsätze zu sorgen. CDU und SPD wollen auch das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz ändern. Denn Polizisten sollen künftig ihre Körperkameras auch in privaten Wohnräumen einschalten können, vor allem, wenn sie wegen häuslicher Gewalt gerufen wurden.

Grüne und Linke hatten dies bislang verhindert. Mit dem Ergebnis, dass Geschehensabläufe unklar blieben und zu Rassismusvorwürfen führten, etwa bei einem Vorfall in einer Wohnung zwischen Polizeibeamten und einer syrischen Familie in Alt-Hohenschönhausen. Die entsprechende heimlich gefilmte Sequenz wurde im Internet veröffentlicht, das volle Geschehen hingegen nicht. Eine eingeschaltete Bodycam hätte bei der Klärung des Sachverhalts geholfen, sind sich viele Beamte sicher. Zudem hätte sich der Beamte wohl auch gepflegter ausgedrückt.

Elektroschocker: Auch der Taser soll nun endgültig eingeführt werden. Grüne und Linke hatten die bislang ebenfalls blockiert. Die Koalition werde die Einsatzverfügbarkeit von Distanz-Elektroimpulsgeräten zur Vermeidung des Schusswaffengebrauches und zur Verhinderung von akuten Suiziden ausweiten, heißt es nun im Koalitionsvertrag. Die erforderlichen Rechtsgrundlagen sollen geschaffen werden. Sowohl die Einsätze der Taser als auch der Bodycams sollen wissenschaftlich überprüft werden.

Videoüberwachung: An kriminalitätsbelasteten Orten wird die Koalition zudem anlassbezogene Videoüberwachung einführen. Die Notwendigkeit dafür wird künftig regelmäßig wissenschaftlich überprüft. Zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls wird es einen Pilotbetrieb stationärer Videoüberwachung an zwei ausgewählten Fahrradabstellanlagen geben.

Polizeigewahrsam: Menschen, von denen anzunehmen ist, dass sie demnächst Straftaten begehen werden – etwa polizeibekannte Fußballhooligans oder auch Klimakleber –, dürfen künftig länger in Gewahrsam gehalten werden. Bislang gilt dies bis zum Ablauf des nächsten Tages, längstens jedoch 48 Stunden. Künftig soll der Präventivgewahrsam bis zu fünf Tage dauern können. Die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen werden geschaffen.

Finaler Rettungsschuss: Berlin ist das einzige Bundesland, in dem es noch keine rechtliche Regelung für den sogenannten finalen Rettungsschuss gibt. Bislang muss der einzelne Beamte auf eigene Verantwortung entscheiden, ob er abdrückt, um einen Geiselnehmer zu töten, um zu verhindern, dass dieser tötet. Andernorts entscheidet dies der Einsatzleiter. Nun heißt es: „Die Koalition strebt an, den finalen Rettungsschuss von Polizeibeamtinnen und -beamten als Ultima Ratio rechtssicher zu regeln, um Menschen in höchster Gefahr für Leib und Leben zu schützen.“

Sauberkeit: Zwischen dem Verfall von Stadtgebieten und Kriminalität besteht Forschern zufolge ein Zusammenhang. Die US-Sozialforscher James Q. Wilson und George L. Kelling äußerten in ihrer Broken-Windows-Theorie: Wird eine zerbrochene Fensterscheibe nicht schnell repariert, sind im Haus bald alle Scheiben zerbrochen. Wird in einem Stadtviertel nichts gegen Verfall unternommen, wird das zum Indiz dafür, dass sich niemand um diese Straße oder dieses Viertel kümmert und es außer Kontrolle geraten ist. Daraufhin ziehen sich die Menschen auf ihren engsten Kreis zurück.

Nach der Jugendrichterin Kirsten Heisig wurde in Neukölln ein Platz benannt. Die Richterin entwickelte das „Neuköllner Modell“, nach dem jugendliche Delinquenten bei kleineren Delikten schnell bestraft werden sollen. Andreas Kopietz

Bei CDU und SPD heißt es nun: „Wir werden der BSR die Möglichkeit zur unverzüglichen Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichem Straßenland durch Sammelaufträge der Berliner Bezirke übertragen. Wir werden das Pilotprojekt ‚Saubere und lebenswerte Parks‘ der BSR ausweiten und verstetigen.“ Die Berliner Stadtreinigung in dieser Hinsicht zu ertüchtigen, das hatte sich schon die vorangegangene rot-grün-rote Koalition vorgenommen.

Kriminalitätsbelastete Orte: Sieben dieser Gegenden hat die Polizei ausgewiesen. Hier können die Ordnungshüter zum Beispiel verdachtsunabhängig Personen kontrollieren. Zu diesen Orten gehören unter anderem die Warschauer Brücke, das Kottbusser Tor und die Gegend um den S-Bahnhof Neukölln bis zur Hermannstraße. Die neue Koalition will jetzt einer uralten Forderung nachkommen, bei der es nie zu einer Einigung zwischen Innen- und Justizverwaltung gekommen war: Für diese Gegenden sollen regionalisierte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte als Ansprechpartner der Polizei bestimmt werden, die die Strafverfahren gegen Tätergruppen zentral und nach gesetzlicher Maßgabe prioritär bearbeiten. Einen solchen Staatsanwalt gibt es bislang nur für den Alexanderplatz.

Schnellverfahren: Um Jugendliche vor dem Abgleiten auf die kriminelle Bahn zu bewahren, will die neue Koalition das sogenannte Neuköllner Modell berlinweit weiterentwickeln. Dieses setzt vor allem auf vereinfachte Jugendstrafverfahren, in denen sich junge Täter bei kleineren Delikten möglichst schnell nach der Tat vor Gericht verantworten müssen, damit sie nicht zu Schwellentätern werden. Die Gerichtsverhandlung soll spätestens innerhalb von drei bis fünf Wochen nach der Tat stattfinden. Die Schnelligkeit des Verfahrens soll eine erzieherische Wirkung erzielen. In der Praxis stößt dieses Modell allerdings auf viele Hindernisse.

Clankriminalität: „Die Koalition wird den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität und die Clankriminalität verstärken“, heißt es im Koalitionsvertrag. „Wir erweitern die bestehende Hauptabteilung 4 der Staatsanwaltschaft Berlin um die Zuständigkeiten für das Arbeitsstrafrecht.“

Justiz: Zu diesem Thema gibt es in der Vereinbarung drei Seiten. So soll die IT-Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaft verbessert und der elektronische Rechtsverkehr und die elektronische Ermittlungs- und Gerichtsakte zügig vorangetrieben werden – ein Vorhaben, mit dem sich schon frühere Koalitionen herumschlugen.

Gericht: Geprüft wird die Einrichtung weiterer Hochsicherheitssäle im Kriminalgericht Moabit. Auch die Möglichkeit der Videoverhandlung gemäß § 128a ZPO wird gestärkt.



Gefängnisse: Zum Auffinden gefährlicher und unerlaubter Gegenstände werden die Haftkontrollen verstärkt und Sanktionen von Regelverstößen verschärft. Man stelle sich dem Kampf gegen Drogen im Strafvollzug. „Dafür werden wir den Justizvollzug, gegebenenfalls in Ersetzung bisheriger Amtshilfe durch Zoll und Polizei, mit eigenen Mitteln ausstatten.“ Bislang führen Inhaftierte mit illegal eingeschmuggelten Handys zahlreiche Telefonate. Deshalb wird die Koalition den Einsatz von Handyblockern im Strafvollzug prüfen – ebenfalls ein uraltes Vorhaben.