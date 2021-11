Berlin - Ich kenne Ford Dinnebier und Renault König, habe vom einrichtungsweisenden Unterschied zwischen Möbel Höffner und Möbel Hübner gehört, übrigens, ich soll Sie schön grüßen. Ich erkenne die Stimmen von Ulli Zelle und – „hi, icke bin’s, alter Ami “– Ric De Lisle. Inzwischen höre ich ein Radio nur für Erwachsene, und der von hier, das war immer der Kurier.

Grundsätzlich mag ich Konnopke’s lieber als Curry 36, Tierpark mehr als Zoo, Boxi mehr als Stutti, falls es wirklich sein muss, lieber Jubi als Sterni. Und eisern an der Wuhle ist mir lieber als die Power von der Spree, in die ich einmal fast gesprungen wäre, als ich noch nicht wusste, dass man dafür alles gleichzeitig sein muss: bescheuert, betrunken und Tourist. Auch fast wäre ich wegen einer kurzen Orientierungsschwächephase am Alex von einer Tram überfahren worden und dann auf eine Rattenfamilie getreten. Rechtzeitig gesehen habe ich Stadtfüchse, Stadtwaschbären, ein Wildschwein im Grunewald und einen unrasierten Bjarne Mädel an der Supermarktkasse.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 6./7. November 2021 im Blatt:

Berlin-Bashing aus der Ferne? Geht gar nicht! Fünf Liebesbriefe an eine wunderbare Stadt, die nur Berliner hassen dürfen



„Ich bin Palästinenserin: Deal with it!“ – Nemi El-Hassans kontroverse Stellungnahme zum WDR-Rauswurf



Pornos, Gewalt, Potenzprobleme: Katja Lewina hat mit Männern über Sex geredet – und wir mit ihr



Wo gibt es die besten Breakfast-Bagels in Berlin? Wir verraten es Ihnen



32 Jahre nach dem Mauerfall: Sind Ossis und Wessis wirklich vereint? Die Debatte geht weiter



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Ich erinnere mich an dünndreistleckeres Schnitzel im Borchardt, an einen Döner für 99 Pfennig und Köttbullar in Lichtenberg, Tempelhof, Spandau, vielleicht sogar mal in Waltersdorf, und ja doch, ich weiß, Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Im KaDeWe habe ich mir nur eine Suppentüte gekauft. Für mich ist Rewe immer noch Kaiser’s.

Ich schaute Nofretete in die Augen und Beuys in die Badewanne

Oft habe ich eine Umzugsrobbe gemietet, Umzugskartons bei Zapf geliehen, Umzüge als Events verstanden und mehr noch als Notwenigkeit, den alten Kiez zu verlassen, um mir einen neuen zu nehmen. Meine Stationen, die Sinuskurve eines Stadtlebens: Lankwitz, X-Berg, Prenzlberg, X-Berg, Fhain und Lichtenberg, das niemand verkürzt oder verniedlicht. Ich wurde in 20 Jahren mehrmals beim Schwarzfahren erwischt, einmal konnte ich abhauen.

Ich wollte schon immer auf Karls Erdbeerhof fahren. Gefahren bin ich mal mit dem ICE vom Ostbahnhof nach Spandau, wie ein Pfandflaschensammler, einfach so, weil es ging. Geblitzt wurde ich auf der Avus, am Tempelhofer Ufer, auf der Frankfurter Allee stadtauswärts, wo der nahe Osten beginnt. Mein Auto habe ich auf einem Schrottplatz in Neukölln verkauft, für 50 Euro, blöderweise voll betankt, aber Bilal, der Autokönig, wollte nicht handeln. Vier Fahrräder kamen mir abhanden. Im Fundbüro der BVG am Platz der Luftbrücke findet man alles, nur nicht das, was man sucht. Ich schaute Nofretete in die Augen und Beuys in die Badewanne.

Ich stand mal im Berghain auf der Gästeliste und bin nicht hingegangen, weil es im Kater gerade so schön war. Ich kannte Clubs in Mitte, die wie Wochentage hießen. Ich hatte die Ehre, in meinem Stammspäti anschreiben zu dürfen. In der Stammkneipe gab es sowieso immer einen auf den Deckel. Ich habe mal was im Görli gekauft und einen Tannenbaum aus dem vierten Stock auf die Straße geworfen. Im Volkspark Friedrichshain habe ich mal Schluss gemacht. Die Hasenheide kennt mein Geheimnis.

Ich habe nie woanders Steuern gezahlt

Ich weiß, wie sich die Waldbühne bei Regen anfühlt, das Tempelhofer Feld im Nebel und das Biesdorf-Center während des Lockdowns, light und hart. Ich war beim Arbeitsamt und im Tropeninstitut. Ich wurde in der Charité operiert. Ich habe mich in Tegel impfen lassen. Ich bin auf drei Flughäfen gelandet und habe auf zwei vergeblich auf meinen Koffer gewartet. Ich habe die Partei von Wowereit gewählt, aber nicht mehr die von Müller und Giffey. Und nie habe ich woanders Steuern gezahlt.

Irgendeine Demo gab es immer irgendwo. Ich habe gelernt, auf Türkisch und Griechisch auf die Polizei zu schimpfen. Ein Wasserwerfer hat mich mal erwischt. Ich habe auf einem Dach über dem Landwehrkanal ein superbes Rührei gegessen und danach so lange Badminton gespielt, bis die Schläger nichts mehr zu schlagen hatten. Ich war beim Trabrennen in Karlshorst und in vier verschiedenen Streichelzoos. In Schmöckwitz habe ich mal das Siegtor erzielt, Fußball, Kreisliga A. Daher kenne ich auch drei Rettungsstellen von innen. Und natürlich kenne ich eine geheime Badestelle in Brandenburg, die ich niemandem verrate. Manchmal muss ich eben raus.

Aber dann komme ich wieder zurück zu dir, Berlin. Ach, du und ich, Dickerchen B, wir haben es doch ganz gut zusammen. Können wir beide nicht meckern, oder?

Dies ist einer von sechs Liebesbriefen, die die Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende verfasst und zusammengestellt hat. Damit wollen wir unserer Hassliebe für Berlin Ausdruck verleihen. Und erklären, dass nur Berliner diese Stadt verabscheuen dürfen. Alle Briefe finden Sie in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung vom 6./7. November 2021.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.