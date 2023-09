Köpenicker Grundschule am Limit: „Immer kleine Horrorgeschichten, die aber alle stimmen“

Der Sportunterricht in der Wendenschloß-Grundschule in Köpenick findet in diesem Schuljahr bisher nur draußen statt – oder gar nicht. Das hat damit zu tun, dass es in den Sommerferien viel geregnet hat. Das Turnhallendach der Schule undicht, alles wurde nass. Der Boden wurde aufgebohrt, schwere Trocknungsgeräte aufgestellt. Für die Einschulungsfeier am 2. September wurde die Turnhalle kurz hergerichtet, die Trocknungsgeräte entfernt. Weil die Halle aber auch jetzt nicht komplett trocken ist, mussten sie danach wieder aufgestellt werden.