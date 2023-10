Körperverletzung und Volksverhetzung: Mehr als 100 Mal gegen Berliner Polizei ermittelt

In 78 Fällen ginge es um Beleidigung, in elf um Körperverletzung. Zehn Mal um Volksverhetzung und weitere neun Mal um die Verwendung oder Verbreitung von Symbolen verfassungswidriger oder terroristischer Organisationen. Und bei einem Mal, so geht aus dem Dokument hervor, würde ein möglicher Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz untersucht: Seit Anfang 2022 hat das Landeskriminalamt Berlin mindestens 102 Strafermittlungsverfahren wegen Verdachts auf politisch motivierte Straftaten im Polizeidienst eingeleitet oder bearbeitet.

Das geht auf einer Antwort des Berliner Senats auf eine Anfrage der Grünen nach rechtsextremen Tendenzen in den Sicherheitsbehörden hervor. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, die vermeldet, aktuell seien noch 38 Verfahren offen. Die Anfrage hatten die beiden Grünen-Abgeordneten Ario Mirzaie, Sprecher für Strategien gegen Rechts, und Vasili Franco, Sprecher für Innenpolitik gestellt.

„Wieder einmal belegt die hohe Anzahl politisch motivierter Dienstvergehen die strukturelle Dimension des Rechtsextremismus innerhalb der Polizei“, kritisierte Mirzaie laut der Deutschen Presse-Agentur. Franco moniert indes, eingeleitete Straf- und Disziplinarverfahren verliefen oftmals „im Sande und werden eingestellt.“ Perspektivisch sollten Ermittlungen gegen Polizisten von unabhängigen Stellen geführt werden, fordert der Politiker.

In dem Papier heißt es laut der Deutschen Presse-Agenur, in vier der aufgezählten Fälle habe es einen Strafbefehl gegeben und ein Verfahren sei vor einem Strafrichter angeklagt worden. Eingestellt wurden indes 61 der genannten Verfahren. Das Papier stellt außerdem heraus, dass in ebenso 61 Fällen interne Disziplinarverfahren mit Bezug zu politisch motivierten Dienstvergehen gegen verbeamtete Dienstkräfte eingeleitet worden seien; mit Stand Ende August seien sechs davon rechtskräftig abgeschlossen – zwei mit Geldbußen und vier mit der Einstellung des jeweiligen Verfahrens.