Berlin - Es gibt kleine Momente, in denen ich mich in der türkischen Kultur geborgener fühle als in der deutschen. In denen ich das Gefühl bekomme, dass die Menschen versuchen, sich gegenseitig aufzufangen, indem sie Jahrhunderte alte Sprichwörter nutzen. Sie wünschen dem anderen Gutes, danken einander und versuchen damit auch, das Zwischenmenschliche zu stärken, den emotionalen und sozialen Zusammenhalt im Alltag in den Vordergrund zu rücken.

„Eline sağlık“ ist so eine Redensart, die sehr häufig gebraucht wird, zum Beispiel wenn man von Papa bekocht wurde. Man sagt nach dem Essen nicht wie im Deutschen „danke, war sehr lecker“, sondern buchstäblich „ich danke deiner Hand oder deinen Händen“ – darauf wird geantwortet: „afiyet olsun“, ein erweitertes Guten Appetit: „Ich hoffe, dass euch das Essen Heilung und Gesundheit bringt.“