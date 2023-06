Ich muss ein Geständnis ablegen: Ich bin ein Mann, der Sandalen trägt. Wie uncool, ich weiß. Bei Sandalen stöhnt die strenge Berliner Modepolizei seit Jahrzehnten auf wie nach einem Tiefschlag von einem der Klitschkos. Aber einerseits bin ich als Ossi nun mal Jesuslatschen-sozialisiert, andererseits bin ich auch ein Frevler und fliege gern nach Asien in den Urlaub. Dort läuft jeder vernünftige und unvernünftige Mensch barfuß herum oder mit Sandalen, Flip-Flops, Crocs und Badelatschen.

Zwar war es im vergangenen Sommer in Berlin manchmal heißer als in Bangkok, trotzdem gilt hier für den Mann von Welt oder für alle, die sich dafür halten, ein striktes Sandalen-Verbot – Klimawandel hin oder her. Es gilt das Motto: Lieber sollen sich unsere flachen Schühchen durch den Fußschweiß in kleine Badewannen verwandeln, als dass wir luftiges Schuhwerk tragen.



Nun könnte ich sagen: Dann bin ich eben kein Mann von Welt. Aber ständig diese Blicke. Ich bin natürlich nicht so hart wie Edgar, ein früherer Nachbar in Berlin-Mitte, der über Jahrzehnte jeden Sommer das Gleiche trug: T-Shirt, Basecap, sehr kurze Hose, sehr weiße Socken bis mitten auf die Wade, dazu ausgelatschte Birkenstock-Treter oder Aldiletten.

Geschmacklos oder zeitlose Stoiker

Er erntete böse Blicke. Einige sagten: Der sieht aus wie jemand, der zehn Jahre im Knast saß und nun einfach jene Klamotten weiterträgt, die vor dem Haftantritt modern waren. Damals in der Boris-Becker-Zeit. Solche Männer gelten als geschmacklos. Niemand sieht in ihnen zeitlose Stoiker, die jede Modewelle verebben lassen und einfach zu ihrem eigenen Stil stehen, egal ob sie verlacht werden.



Ich trage natürlich keine Aldiletten, sondern teure Trekkingsandalen. Die sind fast so geschlossen wie Schuhe, aber trotzdem belüftet. Echtes Bergziegen-Verfolgungsschuhwerk, so als liefe ich durch den Dschungel und nicht zum Alex. Trotzdem diese Blicke.

Doch die Welt ändert sich: Seit einer Weile sind Edgars Basecaps selbst bei Trendsettern angesagt. Nicht die Trump-Caps mit „Make America great again“, sondern mit dem lilafarbenen Schriftzug „stw“. Das steht für Suhrkamp-Taschenbuch-Wissenschaft. Der Werbeslogan lautet: Damit sind Sie immer richtig angezogen, egal ob Sie Ihre Dissertation im Hörsaal verteidigen oder die Demokratie auf der Straße.



Und neulich berichtete eine Reporterin im Deutschlandradio ganz aufgeregt von der Pariser Modewoche. Ihr heißer Tipp für diesen Sommer: Basecap, möglichst kurze Hose, weiße Socken und Birkenstock-Latschen. Edgar pur also.



Mode hin oder her – ich werde jetzt nicht zum Fashion Victim und mache auf Edgar. Ich bleibe bei Trekkingsandalen. Ich bleibe uncool.