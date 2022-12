Brandenburg: Der Kampf um den letzten Fleischer der Stadt

Im Dorf, in dem sich unser Wochenendgrundstück befindet, gibt es keinen einzigen Laden mehr. In der nächstliegenden Stadt hat der letzte Bäcker vor drei Jahren zugemacht, vom Fleischer ist nur noch die Beschriftung an der Fassade übrig geblieben. Die letzten beiden Lebensmittelgeschäfte befinden sich im Eingangsbereich des Supermarkts: ein Bäcker und ein Fleischer. Beim Bäcker stehen immer Leute an. Beim Fleischer nie.

Im Sommer fiel es mir zum ersten Mal auf. Der Fleischer stand hinter seiner gut gefüllten Theke und wartete auf Kunden. Aber alle schoben ihre Einkaufswagen an ihm vorbei – darunter ich.

Hummus, Gemüse, Olivenöl

Ich bin keine Fleischesserin mehr, in Israel habe ich es mir abgewöhnt. Wir wohnten in Jaffa am Meer, aßen Fisch, Hummus, frisches Gemüse, Olivenöl statt Butter. Nach Israel kam die Pandemie, ich war wieder in Berlin und probierte ein Ottolenghi-Rezept nach dem nächsten aus, wenig Fleisch, viel Gemüse, und so blieb es, bis heute.

Die Weihnachtsfeiertage sind die Ausnahme oder Familienbesuche oder Momente, in denen ich plötzlich Heißhunger auf Wiener Würstchen habe. Dann gehe ich zum Biofleischer in die Greifswalder Allee, wo das Fleisch von Tieren stammt, die artgerecht gehalten werden. Auch das ist ein Grund für meine Abstinenz. Die Tiere, die Umwelt, der CO₂-Ausstoß.

In Brandenburg aber ist die Welt eine andere. Werde ich eine andere. Hier kämpft der letzte Fleischermeister der Stadt gegen Supermarktware zu Discounterpreisen, und ich kämpfe mit. Ich will frischen Salat und Rosenkohl kaufen und gehe mit Schweinekoteletts und Leberwurst nach Hause.

Psychologen könnten das Phänomen vermutlich erklären. Wofür der Fleischermeister steht, wen oder was ich in ihm sehe: den Fleischersohn aus meiner Straße in Lichtenberg, in den ich in der fünften Klasse ein bisschen verliebt war. Oder meinen Vater, der nach der Wende seine Arbeit verloren hat. Oder all die ausgestorbenen amerikanischen Innenstädte, in denen Geschäfte, Cafés und Kinos schon lange dichtgemacht haben, weil die Leute lieber mit ihren Autos in die riesigen Einkaufszentren am Stadtrand fahren.

Discounterfleisch in Kühltruhen

Am meisten ärgert mich, dass die Kühltruhen mit dem Discounterfleisch direkt hinter der Lichtschranke des Supermarktes stehen, genau vor der Nase des Fleischermeisters. Der arme Mann muss den ganzen Tag mit ansehen, wie die Leute Produkte aus der Massentierhaltung in ihre Einkaufswagen legen, statt seine Ware zu kaufen. Es ist, als schaue er sich selbst beim Sterben zu.

Wobei ich, wie ich zugeben muss, gar nicht weiß, wie die Tiere, die er zu Wurst verarbeitet, gehalten werden. Ich frage ihn nicht. Ich will es nicht wissen. Ich will, dass er überlebt. Manchmal streite ich mit mir selbst: ob es nicht besser wäre, wenn er zumacht, besser für die Tiere und die Umwelt, aber auch für mich. Aber dann denke ich, dass es einfacher ist, erst mal den Brandenburger Fleischermeister zu retten als gleich die ganze Welt.

Mein Mann, der eigentlich auch kein Fleisch mehr ist, steht hinter mir. Er erkundigt sich bei dem Fleischer, ob das Schmalz selbstgemacht ist. Ist es, natürlich. Oder erwähnt, dass die Bratwürste ja wieder sehr gut waren. So laut, dass es auch die Kunden am Bäckerstand hören.

Am vorletzten Wochenende haben wir unseren Bungalow winterfest gemacht. Der Fleischermeister muss die nächsten Monate ohne uns überstehen. Und wir werden wieder Vegetarier.