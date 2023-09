Der Wolf. Das Lamm. Auf der grünen Wiese. Das Lamm schreit … Hurz!



Das war Nonsens, jedenfalls vor 32 Jahren. Hape Kerkeling verzerrte damals, als polnischer Tenor verkleidet, die Verhältnisse. Es gab kaum Wölfe. Heute ist es ein politisches Lied mit zusätzlichem Nationsspaltungspotenzial. Teile Deutschlands zählen inzwischen zu den dichtest besiedelten des Planeten. Soweit es Wölfe betrifft.

Anderswo bejagt man Bestände bis auf vermeintlich sozial- und agrarverträgliches Maß. Zwischen Wuhle und Wümme dagegen wird auf vergleichsweise engstem Raum die friedliche Koexistenz zwischen einer rasant wachsenden Zahl von Wölfen und ihrer Beute gelebt. Das funktioniert – zumindest, solange es gelingt, Weidetierhalter mit Entschädigungsgeldern in schafsartige Duldungsstarre zu versetzen.

Neulich wurden im Landkreis Stade in einer Nacht 55 Schafe final eröffnet. Es gab einen Schutzzaun; anscheinend war die Herde besser gesichert als der Berliner Strafvollzug. Die Fälle anstößigen Prädatorenverhaltens häufen sich. Doch weiterhin heißt es, insbesondere in Städten, auch unter Wölfen gebe es nun mal ein paar schwarze Schafe. Jene könne man ja per DNA-Test überführen und notfalls, wie es seelchensensibel heißt, „entnehmen“. Der Brandenburger Waldkenner und Jäger Gregor Beyer widersprach jüngst in der Berliner Zeitung: Zäune zu überspringen und Schafe zu fressen, sei normales wölfisches Verhalten. Die Theorie der „Problemwölfe“ ist für ihn das „dümmste urbane Märchen überhaupt“, mithin hanebüchener als die Story über Rotkäppchens Oma.

Der Bundeskanzler behauptet, die Kernkraft sei ein totes Pferd. Ach was. Dolly ist ein totes Pferd, seit September 2022. Es war das 30-jährige Lieblingspony der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Monate später war der Zeitschrift Jäger zu entnehmen, mit dem bereits aktenkundigen Rüden GW950m sei jetzt „der skrupellose Killerwolf“ zum Abschuss freigegeben. Das klingt, als handele es sich um einen aus der Art geschlagenen miesen Typen. Faszinierend, dass sogar ein Fauna-Fachmagazin der Natur moralisch kommt. Skrupellos tötet nämlich, aus Käferperspektive, auch der kleine Meisenmann, ganz zu schweigen vom Image der Jäger-Abonnenten beim Schwarzwild.

Erfahrungen aus anderen Sektoren wie Energie oder Migration legen nahe, dass derartiger Sachverstand auch beim Wolfsmanagement zu überzeugender Politik führen wird. Die SPD-Agrarsprecherin Susanne Mittag fordert, an schuldigen Exemplaren Exempel zu statuieren: „Der Wolf muss kapieren: Weidetier? Höchst gefährlich!“ Ich versuche mir dieses Umerziehungskonzept am Fall GW950m vorzustellen. Obwohl, die Bezeichnung erinnert an meine Waschmaschine. Mir scheint, sie entmenschlicht das Tier. Ich nenne den Dollybuster besser Malte.

Noch ist Malte auf der Flucht. Doch vielleicht wird er schon morgen, mehr als ein Jahr nach dem Ponydelikt, zur Verantwortung gezogen. Wofür, das kapiert dann, so verstehe ich Frau Mittag, selbstverständlich nicht nur Malte, sondern auch seine Sippe. Leitwölfin Jacqueline schart das Rudel um sich: „Mein Gatte, euer Vater wurde wegen unethischer Übergriffe auf Nutz- und Schmusetiere durch eine Waidmannskugel gerichtet.“ Die ganze Familie heult auf, und ihr heiliges Gelübde „Nie wieder!“ steigt empor über dem Burgdorfer Holz, nordöstlich von Hannover. Hurz.