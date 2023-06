Unter Beobachtung: Wenn Eltern alles falsch machen

Es gibt nicht allzu viele Dinge, bei denen alle – wirklich alle – mitreden. Aber bei der Bildung und bei der Erziehung haben alle Ahnung oder wenigstens eine Meinung, weil sie selbst mal auf der Schulbank gesessen haben.

Meist bekommen wir von der Erziehung bei anderen nicht viel mit, weil sie oft hinter verschlossenen Türen stattfindet. Aber am Badesee ist es anders. Da sind zumindest die Ergebnisse missglückter Erziehung für alle öffentlich gut sichtbar und auch hörbar.

So wie an dem tollen Badesee in Brandenburg. Der Ort wird nicht verraten. Geheimtipp: ein schöner See, weite Wiesen und sehr viel Schatten. Alles bestens. Wir finden einen schönen Platz unter einem Baum. Der Trubel der vielen Menschen passt wunderbar zum Rauschen des Windes in den Bäumen. Doch nach einer halben Stunde ist es vorbei mit dem Idyll.

Zwei Freundinnen kommen mit den drei Kindern der einen Frau und legen sich genau neben uns. Unsere Kinder reden und lachen, lesen und spielen Fußball. Die Kinder neben uns, die lärmen extrem, egal, was sie gerade machen. Unsere Kinder machen den üblichen Kinderradau am Strand, die drei anderen quengeln, weinen, schreien oder brüllen wie am Spieß.

Nur der größte, ein etwa achtjähriger Junge, ist oft ruhig. Das liegt daran, dass er fast immer isst. Kuchen, Eis, Kekse. Dann liegt er eine Weile rum, dann isst er. Kekse, Kuchen, Eis. Der Jung ist nicht nur dick, sondern fett. Leider.

„Wir gehen sofort nach Hause“

Und die beiden Mädchen – etwa vier und zwei Jahre alt – sind natürlich neidisch. Hat jemand etwas Süßes, wollen es auch die anderen. Sofort ist das Geschrei groß. Wenn es zu laut wird, ruft die Mutter noch lauter dazwischen: „Mila, du Deibel, gibt das deinem Bruder zurück.“

Aber die Kinder merken nicht einmal, dass ihre Mutter meckert, weil die Mutter viel zu oft diesen harschen Ton anschlägt, sodass das gar keine Wirkung mehr auf die Kinder hat. Die schalten einfach auf Durchzug.

Alle fünf Minuten versucht es die Mutter mit ihrer Maximaldrohung: „Klara, wenn du jetzt nicht ruhig bist, gehen wir sofort nach Hause.“ Wir Nachbarn ringsum murmeln dann: „Ja, geht doch endlich.“ Doch sie gehen nicht.

So geht es immer weiter. Und wenn der Lärm zu groß ist, gibt die Mutter dem lautesten Kind ihr Handy, damit endlich Ruhe ist. Das Kind ist schlagartig still, aber die anderen wollen das Handy auch haben. Und der Krach geht erst richtig los. Mila rennt mit dem Handy los, öffnet die Hülle und tippt den Code so gekonnt ein, als wäre das völlig normal für ein Kind in Windeln.



Wie schauen auf die Kinder, die schwerstabhängig sind von Zucker und Handys und denken: Immerhin haben wir nicht alles falsch gemacht.