Fünf Jahre nach dem Tod von Daniel H. in Chemnitz: Sind wir braun oder bunt?

Zwei Menschen sind vor fünf Jahren in Chemnitz gestorben. Die eine Tat führte erst zu rechten Demonstrationen und Ausschreitungen in der Stadt, dann zu linken Gegendemonstrationen und einem Solidaritätskonzert, begleitet von einer bundesweiten Debatte über Zuwanderung und Fremdenfeindlichkeit. Einzeltat, sagten die einen, Massenphänomen, meinten die anderen. Das ohnehin schon zerrissene Deutschland begann sich zu spalten. Und Sachsen war wieder das Mordor des Ostens. Denn komplexe Phänomene brauchen wohl eine einfache Chiffre.

Die Frage, ob Rechtsradikale nicht nur demonstrierten, sondern auch auf Migranten losgingen, sie tagelang hetzen und – „Hase, du bleibst hier!“ – durch die Chemnitzer Innenstadt jagten, trieb die letzte große Koalition unter Angela Merkel in die Krise und den damaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen erst in die rechte Ecke und dann auf die andere Seite der Brandmauer. Reporter aus aller Welt machten sich auf den Weg nach Chemnitz. Die New York Times berichtete auf der Titelseite.

Ende August 2018 starb in Chemnitz Daniel H. am Rande eines Stadtfests, erstochen nach einem Streit mit Alaa S. und Farhad Ramazan A., einem Syrer und einem Iraker, es soll um Zigaretten gegangen sein. Was danach passierte, ist bis heute verstörend: 6000 Rechte, Rechtsextreme und Hooligans vor dem Karl-Marx-Monument, darunter auch der Faschist Björn Höcke und seine AfD, und daneben um irgendwas besorgte Bürger, die sich nicht an den Hitlergrüßen und Reichskriegsfahnen störten. Die Polizei? Überfordert. Die Zivilgesellschaft? Klar in der Minderheit.

Anfang Oktober 2018 starb in Chemnitz eine junge Frau in ihrer Wohnung, erstochen von ihrem deutschen Ex-Freund, eine „Beziehungstat“, schrieben viele Medien. Viel Aufmerksamkeit bekam die Tat nicht. Niemand ging auf die Straße. Der Täter war einfach nur ein Messer-Deutscher und kein Migrant wie einen Monat zuvor.

Von B nach C, Ostbesuch

Die „Ereignisse“ sagt man heute, fünf Jahre später, in Chemnitz dazu. Als wäre das alles einfach nur so passiert, weit weg. Und am besten, denken hier viele, immer mehr, immer lauter, sollte man gar nicht mehr über den Spätsommer 2018 reden. Weil das schlecht ist für das Image der Stadt, die Kulturhauptstadt Europas, die 2025 über zwei Millionen Touristen willkommen heißen will. Die einen sehen das als Chance, das wahre Gesicht ihrer Stadt zu zeigen: nicht braun, nicht grau, sondern bunt. Andere drohen damit, 2018 zu wiederholen.

Eine Woche nach den rechten Ausschreitungen kamen 65.000 Menschen zu einem Konzert nach Chemnitz. „Wir sind mehr“ hieß das trotzige Motto, und zumindest an diesem Tag stand da ein Ausrufezeichen dahinter. Es spielten Feine Sahne Fischfilet, K.I.Z, die Toten Hosen und die Chemnitzer Band Kraftklub. Frontmann Felix Kummer später sagte in einem Interview: „Natürlich haben wir nicht mit ein paar flotten Riffs den Rechtsradikalismus besiegt. Weil er eben nicht an einem Wochenende entstanden ist.“

„Wir sind mehr“, das war auch ein Versprechen an die Zukunft. Doch mit jeder Umfrage, wonach die AfD eine Mehrheit bei den sächsischen Landtagswahlen in einem Jahr erreichen könnte, wird dieses Versprechen schwächer. Chemnitz sei eine Stadt auf Bewährung, stand jetzt in der Lokalzeitung. Vielleicht müssen wir uns alle als Bewährungshelfer begreifen. Sind wir mehr?

In der Kolumne „Ostbesuch“ berichtet Paul Linke alle zwei Wochen aus seinem Zwischenleben in Chemnitz und Umgebung. Sachsen sucks? Von wegen!