Ein neues Jahr ist wie ein neues Leben: Vom Sinn und Unsinn guter Vorsätze

Ein neues Jahr ist wie ein neues Leben. Und so ein Jahreswechsel, bei dem der gesamte deutsche Raclettekäsespeicher und die strategische Bevorratung von Knallerbsen in nur wenigen Stunden verzehrt und verballert werden, wie eine Art Wiedergeburt. Man muss nur daran glauben. Man muss einfach mal annehmen, dass die Silvesternacht einem die Hand reicht zur Versöhnung mit den vielen Jahren und also Leben davor. Was man hingegen nicht unbedingt muss: Alles gleich wieder durch den Tüv der Realität schicken. Denn die aktuelle Realität, dieses verseuchte Endlager aller Hoffnungen, macht mehr kaputt, als dass sie repariert.

Wenn sich dann erst mal der Würgereiz und die Feinstaubwolken nach der finalen Telemarklandung beim Neujahrsspringen verzogen haben, kann man natürlich wieder routiniert den Wandel durch Schwindel zum Vorsatz erklären und beschließen, ein paar Dinge zu lassen: das Rauchen, Saufen, Fleischessen, das Fluchen, Besserwissen, Nörgeln. Früher war irgendwie weniger Lamento. Heute ruft man Alarm, aber eilt nicht zur Hilfe. Die einen kleben sich aus Verzweiflung an die Straßen, die anderen kleben aus Gewohnheit an ihren Privilegien und Ämtern.

Ober, viel wirksamer, weil aktiver, gleich zu Wiedergeburtsphase Nummer zwei übergehen und sich vornehmen, endlich doch ein paar Dinge zu tun: mehr joggen, Fahrrad fahren, lachen, wenn anderen Versprechen geben, dann auch tatsächlich halten, insgesamt mehr Anteilnahme zeigen und Verständnis haben, um einer empathischen Dysfunktion vorzubeugen. So ein neues Lebensjahr wird am Ende zwar eh wieder viel zu kurz gewesen sein. Aber weil Optimismus ja letztlich die Fähigkeit ist, aus einem halb leeren Glas ein halb volles zu machen, ohne einen Tropfen Lebenslust zu verschütten, fängt man am besten gleich damit an, vorsätzlich zu handeln.

Mut macht fürs neue Jahr schon mal, dass einer Umfrage zufolge etwa vier von zehn Deutschen die hehre Absicht hegen, etwas zu ändern an sich und in ihren Leben. Und dass knapp sechs von zehn ihre Vorjahresvorsätze länger als drei Monate durchgezogen haben, macht zumindest nicht mutlos. Es ist eben nicht leicht, das im Januar Angestrebte auch noch dann zu wollen, wenn im April plötzlich die Frühlingsgefühle zu randalieren und die Vorsätze wie Dominosteine umzufallen beginnen. Was Vorsatzexperten wissen: Der Erfolg hängt maßgeblich von der Zielsetzung ab. Und dazu haben sie eine passende Zielsetzungstheorie formuliert.

Irgendwann ist die dann maximale Zumutung erreicht

Es ist nämlich so: Allein ein Ziel zu haben, versetzt uns bereits in einen Spannungszustand, der zum Spannungsabbau einlädt: dem Handeln. Allerdings entwickeln nicht wenige von uns eine spontane Unverträglichkeit, falls die Anstrengung zu groß und die Aussicht, auf die Zielgerade einzubiegen, dadurch immer kleiner wird. Irgendwann ist die dann maximale Zumutung erreicht und in geübter Beiläufigkeit tun wir so, als wären wir niemals oder nur ironisch an den Start gegangen.

Der Theorie nach müssen gesetzte Ziele so sein: signifikant, messbar, erreichbar, realistisch, auf einen konkreten Zeitraum bezogen, in dem die Fortschritte regelmäßig überprüft werden. Machen wir das mal konkret: Ich habe mir zum Vorsatz gemacht, mir keine Vorsätze zu machen.

In der Kolumne „Ostbesuch“ berichtet Paul Linke alle zwei Wochen aus seinem Zwischenleben in Chemnitz und Umgebung. Sachsen sucks? Von wegen!