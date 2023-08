Es geschieht schon wieder so viel in der Welt, und das, obwohl wir uns mit einem Sommerloch belügen wollten. Wie glücklich waren wir, als ein Löwe in Brandenburg uns kurz vom Elend der Welt ablenkte. Auch mich hat das glücklich gemacht, auch mich hat es befriedet, dass wir Sondereinheiten und Hundertschaften nach Brandenburg schickten, um ein imaginäres Tier zu jagen. Ich finde das schön. Das ist doch der Sommer, wie wir ihn auch in Berlin kennen. Sowieso ist in diesem Sommer alles wie früher, es scheint ein kurzes Aufatmen erlaubt zu sein. Ein Blick nach oben, in diesem Strudel, der uns alle in den Abgrund reißt.

Ein Wetter, so unentschlossen wie Berlin. Die Feuchtigkeit in den satten Blättern. Dieses Jahr gehe ich nicht mit Gießkanne auf die Straße und wässere die Straßenlinden. Dieses Jahr erinnere ich mich an meine Kindheit, als der Sommer in Berlin immer dann stattfand, wenn man keine Zeit hatte.

Wenn Schule war, Uni, wenn eine Recherchereise stattfand, dann war in dieser Stadt Sommer.



Die schwüle Hitze des Julis, die durch die Stadt zieht, die uns innehalten lässt, die diese Stadt für einen Moment ruhiggestellt hat. Ein Zuckerguss aus Feuchtigkeit. Schwüle Hitze für zwei Tage, danach wieder Regen.



Dann, im August, ein heißer Atem, der die Hundekacke trocknen ließ, unerträglich heiß. Für wenige Tage, vielleicht ein Wochenende. Dann wieder Regen, und immer so kühl, dass man morgens einen Pullover aus dem Regal nimmt, um ihn mittags umständlich auszuziehen und umherzutragen.

Der Sommer in Berlin ist Herbst am Mittelmeer. Einzelne schöne Tage, an die wir uns erinnern, nicht Monate. Tage, die nicht untergehen in der immerwährenden Hitze eines Sommers der Gegenwart. Diese Hitze, die alles erfasst, jeden Gedanken erstickt; Hitze, die uns im Juni noch große Sorgen bereitet hat. Trockenes Laub, das sich wegen unachtsam weggeworfener Zigaretten entzündet und sich schneller, als ein Mensch rennen kann, durch das Unterholz frisst. Erst holt es sich die Larven aus den Rinden, dann reichen die Flammen in den Fuchsbau, die Rehe sind zu langsam, und irgendwann erreicht das Feuer eine Siedlung und erstickt das Leben eines Dorfes im ewigen Hunger des Feuers nach Sauerstoff. Dort, wo es brennt, lässt es sich nicht mehr atmen.



Wir gewöhnen uns an diese Hitze, dabei sollten wir uns doch gar nicht an so etwas gewöhnen. Wir sollten etwas dagegen unternehmen.

Ich kenne die Hitze der Sahara, die erst einen hämmernden Kopfschmerz bringt, dann die Verzweiflung und kurz darauf den Tod. Ich kenne die Hitze des Amazonas, die so viel Feuchtigkeit aus dem Körper zieht, dass ich abends zwei Kilo weniger wenige. Die Hitze Nordamerikas, in der sich Klapperschlangen, aber keine Berliner wohlfühlen. Die Welt kennt die verschiedensten Hitzen, wir Berliner nicht. Wir kennen eigentlich nur die kleinen Sommer.



Die Sommersprosse, die wir uns am Müggelsee holen, der Sonnenbrand aus Brandenburg. Mehr ist da nicht.



Nein.

Wir wollen nicht über die Sorgen eines Sommers nachdenken, sondern wir bleiben noch ein wenig in der Sorglosigkeit. Ich will das mit diesem Text versuchen, an nichts erinnern, nur beschreiben. Den Herbst, der sich mit den Äpfeln an den Alleebäumen ankündigt, mit den kalten Nächten und den warmen Tagen. Die große Ungerechtigkeit des Nordens. Es bleibt noch lange hell, aber nicht lange warm. Schultern werden zusammengezogen, es wird das Holz in eine stählerne Schale geworfen, und es wird nicht daran gedacht, wie wir im letzten Jahr nicht Klopapier hamstern wollten, sondern Energie.

Wie wir dachten, dass wir in den Ruin getrieben werden, wie wir uns von Hetzern zum xten Male vor den Karren haben spannen lassen. Wieder sind wir darauf reingefallen, auf das populistische Gebrüll. Von denen da oben, und von uns. Sind nicht ruhig geblieben, haben Zweifel angekündigt am Geschehen der Welt, dabei verstehen wir nicht mal, wie das iPhone zu uns kommt.



Dieses Jahr nicht, dieses Jahr ist sie keine Sorge mehr, diese Energiekrise.

Der Krieg läuft. Das Sterben in der Ukraine ist eine Tatsache des Lebens geworden, und wir können froh sein, dass nicht nur die Menschen in Odessa sich an die verschwundenen Städte und Familien gewöhnen. Sondern auch wir.



Wir haben uns an den Krieg gewöhnt, weil im Internet Statistiken gezeigt werden, wie die Ukrainer den deutschen Sozialstaat ausbeuten.



Doch nicht mehr gute Flüchtlinge? Wenn Menschen wieder bereit sind, sich über andere zu erheben, dann ist die Feststellung, dass die Ukraine ein sicheres Herkunftsland ist, nicht mehr weit.



Aber, nein, stop. Wir wollen in diesem Sommer bleiben, in der Sorglosigkeit, die Erinnerungen an früher möglich machen. Wir erinnern uns so gerne, weil früher ja alles besser war. Und besser sind die Sommer, die eigentlich keine sind. Besser ist Regen im Juli und Schnee von Januar bis April. Erinnern ist immer besser als vorausschauen. Schöne Erinnerungen kosten keine Kraft.