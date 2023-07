Wer ist eigentlich Berliner – und wie lange gelten Neulinge als Zugezogene?

Bin ich ein Berliner? Mit meinen 57 Jahren lebe ich seit bald 35 Jahren in dieser Stadt. Aus Sicht der Ureinwohner bin ich kein Berliner. Als waschechte Berliner gelten nur Menschen, die ebenso hier geboren sind wie ihre Eltern. Aber darum soll es gar nicht so sehr gehen, sondern um eine neue Kampflosung.

Im Kiez rings um die einstigen Besetzerhäuser in der Rigaer Straße ist sie immer häufiger an Hauswänden zu finden: „Zugezogene raus!“ Ausgerechnet in einem Antifa-Kiez wird immer offener fremdenfeindlich argumentiert. Und wenn nun jemand einwendet, das sei nur eine ironische Provokation, dann wäre diese Art von Humor doch recht flach. Dann könnte jeder Nazi-Depp, der „Ausländer raus“ an ein Haus schmiert und von der Polizei erwischt wird, auch behaupten: Das sei nur als Witz gemeint.

Die Epoche der großen Ironie ist lange vorbei. Wir leben in ernsthaften Zeiten, in denen die Polizei seit Wochen wegen einer anderen allgegenwärtigen Losung ermittelt: „Das ist nicht unser Krieg“. Bei diesem Satz sahen sich einige genötigt, das „nicht“ durchzustreichen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ein heiß debattiertes Thema. Bei den Zugezogenen ist die Faktenlage eindeutig. Im Kiez um die Rigaer wohnen gefühlt fast nur Zugezogene. Seit Jahrzehnten. Unter den Hausbesetzern lag der Anteil der Berliner sicher unter zehn Prozent und in den Szenekneipen berlinert heute fast niemand. Und in den Häusern ringsum wurde ständig ein- und wieder ausgezogen, bis die hohen Mietpreise fast jeden Umzug unmöglich machten.

Aschersleben oder Anatolien

Berlin ist eine Einwanderungsstadt. Die einen kommen wie ich aus Aschersleben, andere aus Augsburg oder Anatolien oder Arizona. Zwar ist der aktuelle Regierende ein gebürtiger Berliner, aber von den 17 Regierungschefs von West-Berlin sind nur sieben hier geboren. Die großen Namen wie Ernst Reuter und Otto Suhr oder Richard von Weizsäcker und Willy Brandt waren Zugezogene.

Die neue Kampflosung sorgt jedenfalls sichtlich für Debatten. An einer Hausecke hat jemand „Schade“ dazugeschrieben, ein anderer ein „OK“ mit Ausrufezeichen.



Ich jedenfalls will nicht, dass mir jemand vorschreibt, wo ich zu leben habe; ich will weder wegziehen noch zwangsumgesiedelt werden. Ich bleibe ein Möchtegern-Berliner. Ich mag die schnodderige trockene Art hier, die vermeintliche Härte, die doch eigentlich Herzlichkeit ist. Ich lasse die Ureinwohner nicht mit sich allein.



Denn was bitteschön wäre Berlin für eine Stadt, wenn mehr als 54 Prozent der Bevölkerung fehlen würden. So viele sind jedenfalls zugezogen. Und das sind die Zahlen von 2020, danach kamen noch reichlich Neu-Berliner dazu, zum Beispiel aus der Ukraine.