Unrund durch Kreuzberg: Wo ist nur die herrliche Verrücktheit hin?

Beim Karneval der Kulturen beschleicht unsere Autorin ein allgemeines Defizit an frühsommerlicher Verrücktheit. In Wien gibt es einen eigenen Ausdruck dafür.

Sie werden es sicher mitbekommen haben: Vor kurzem fand in Berlin der Karneval der Kulturen statt. An einem der wenigen, uns bisher vergönnten Sommertage – selbst in Wien hat das Wetter beschlossen, sich in diesem Jahr vorwiegend der Grundwasserspeicherauffüllung zu widmen – verwandelte sich die Stadt in einen Multikultischnellkochtopf, kurz vor der Explosion.

Möglicherweise hat die Pandemie mein Gefühl für Menschenmassen verändert, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass es an einem vorherigen Pfingstwochenende zwischen Mehringdamm und Hermannplatz jemals so voll war. Zunächst grillte ich mich in meinem schwarzen (Stirnklatsch-Emoji) Overall auf der Dachterrasse eines Bekannten, dann zog unser Pulk Richtung Gneisenaustraße mit dem ernsthaften Vorhaben, sich den Umzug anzusehen.

Schon die Admiralsbrücke war praktisch unpassierbar, durch Eiswürfelseen, wollüstig ineinander verkeilte Fahrräder und Pizza-auf-die-Hand-Schlangen, die bis nach Magdeburg reichten. Die Ersten schliefen ihren Rausch auf Sparkassen-Jutebeuteln aus. Der Wahnsinn setzte sich jenseits des Südsterns fort, mit an Laternen baumelnden Crop-Top-Trägerinnen, Menschen, die zu Reggae tanzten, und einem Typen im Berghain-Look, der seine fünf Minuten Fame auf dem Dach eines Edekas genoss. „Hammelemäh“ nannte mein schwäbischer Opa derartige Menschenmassen.

In Wien beschwere ich mich manchmal darüber, dass sich die Stadt nirgendwo nach Metropole anfühlt (wussten Sie, dass sie um die vorletzte Jahrhundertwende die viertgrößte der Welt war?), als Berliner Gegenbeispiel nenne ich dann immer gerne den Kotti oder Potsdamer Platz – sinnvoller wäre der KdK.

Volksfeste gibt es in meiner Wahlheimat schon auch, sie finden meistens auf dem Rathausplatz statt, durchchoreografiert wie eine K&K-Parade, legale Raves hingegen auf dem Maria-Theresien-Platz. Am 1. Mai war der Techno hart, die Tanzenden jung und am nächsten Tag hätte man sich dort problemlos zum Sachertortenpicknick niederlassen können, so sauber war es. Wobei, das muss man Berlin lassen, unmittelbar nach dem Umzug die Stadtreinigung in ihrer camparifarbenen Uniform anrückte, wovon ich mich in ähnlicher Weise vor den Kopf gestoßen fühlte wie von Gastgebern, die mit dem Abwasch beginnen, obwohl das Dessert noch auf dem Tisch steht.

Dazu passte mein Karnevalsgrundgefühl: Den ganzen Tag über wartete ich darauf, dass etwas passierte. Was genau, hätte ich gar nicht sagen können, ein Open Air in der Hasenheide vielleicht oder der Kuss eines federgeschmückten Sambatänzers (eher nicht). FOMO, die Angst, etwas zu verpassen, war es nicht, eher ein allgemeines Defizit an frühsommerlicher Verrücktheit, ein Gefühl jedenfalls, das ich bisher viel eher mit Wien assoziiert hatte, unrund sein heißt das da.

Während ich auf der erfolglosen Suche nach einem alkoholfreien Bier zum ersten Mal mit dem Phänomen des Späti-Einlass-Stopps Bekanntschaft machte, verabschiedete sich ein Teil unserer Gruppe in Richtung Dachterrasse. Nachdem ich ein durstiges Gespräch mit einem Typen geführt hatte, dessen Späti aus rechtlichen Gründen nicht offen haben durfte, fuhr ich nach Hause. Unrund traf es nicht ganz, eher glich meine Seele einem Oktogon. Am nächsten Tag war die KdK-Strecke zwar nicht grundgereinigt, aber einen Aperol Spritz im Sitzen trinken, das wäre schon möglich gewesen. Zur Not mit einem Sparkassen-Jutebeutel als Unterlage.