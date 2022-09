Ist man wirklich erst dann in Berlin angekommen, wenn einem die Berliner Schnauze nicht mehr wehtut? Doch einige solcher Sprüche dürfen, ja sollten uns schockieren, aufregen, wütend machen. Ich habe so einen Spruch diese Woche gehört, in einem Video eines Berliner Polizisten in der Wohnung einer syrischen Familie in Alt-Hohenschönhausen. „Das ist mein Land, du bist hier Gast“, sagte er zu einer Mutter. Ihr Mann sitzt mit gefesselten Händen auf einem Sofa hinter dem Polizisten, bei dem Einsatz ging es um eine nicht gezahlten Geldstrafe wegen Schwarzfahrens. Im Hintergrund weinen die Kinder des Paares, eines filmt die Szene heimlich. Am Ende der Geschichte bezahlt die Familie die Strafe in bar, die Polizisten verlassen die Wohnung. Doch die Worte des Polizisten hinterlassen tiefe Spuren.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat nun gesagt, sie empfinde diese Worte nicht als rassistisch, sondern sie seien einfach „deutlich“. Solche Worte wählen Polizisten manchmal, wenn sie durchgreifen müssen, und dafür müsse man Verständnis haben.

Lasst uns eine Sache vorneweg klarstellen: Natürlich ist die Aussage des Polizisten rassistisch. Weil „sein Land“, Deutschland, auch das Land ist, in dem die syrische Family lebt, arbeitet, Steuern zahlt, die Sprache gelernt hat. Sie sind hier keine Touristen, sondern Mitglieder der Gesellschaft, genauso wie er. Der Unterschied: Sie passen nicht in das weiße, europäische, christliche Bild, das er vermutlich von Deutschland hat. Nur deshalb empfindet er es akzeptabel, so mit der Familie zu reden. Wie Nancy Faeser zu dem gegenteiligen Schluss gekommen ist, bleibt mir ein Rätsel.

Der Spruch hat mich als Wahlberlinerin mehr mitgenommen als andere Gewalttaten oder Fehlverhalten der Polizei. Dabei muss ich zugeben, dass mein Leben als Zugezogene nach Berlin von vielen Privilegien abgefedert ist: Ich bin eine weiße Frau, ich hatte die Chance, schon seit 13 Jahren vor meinem Umzug nach Berlin Deutsch zu lernen. Ich werde nicht aufgrund meines Aussehens in der U-Bahn als „anders“ abgestempelt. Die Aussage des Polizisten kam mir trotzdem irgendwie bekannt vor. Denn dieser bedrohliche Ton, dieser verbale – sowie in diesem Fall auch buchstäbliche – Finger im Gesicht sind Bestandteile des Lebens als Ausländer in Berlin.

Ein paar Beispiele? Eine Nachbarin, die es störte, dass manchmal Tauben an den Futterhäuschen auf meinem Balkon fressen, meinte zu mir: „Ich weiß nicht, wie man das macht, wo Sie herkommen, aber bei uns ist das Grund für eine Kündigung des Mietvertrags.“ In meinem Vertrag steht gar nichts zum Thema Taubenfüttern auf dem Balkon oder zu Vogelfutter überhaupt. Kurz danach benutzte ich bei meinem Hausarzt das Wort „Verschreibung“ statt „Rezept“ - und zwar leicht falsch ausgesprochen. Die Praxisassistentin fragte laut: „Eine WAS brauchen Sie? Eine VE-schreibung? Was ist denn eine VE-schreibung?“ Na das, was der Doktor mir verschrieben hat. Verschämt ging ich zur Apotheke. Und ja, ich habe auch Leserbriefe bekommen, in denen stand: „Wären Sie nur in Großbritannien geblieben.“ Nicht so schön.

Ich dachte immer, Berlin sei offen und tolerant. Das sagen doch immer alle. Aber seitdem ich hier hergezogen bin, wächst mein Gefühl, dass viele ganz tolerant und freundlich bleiben – bis zu diesem einen Moment, an dem etwas Irritierendes passiert. Dann ist man plötzlich ganz schnell „nicht von hier“, und das Anderssein wird zum Hauptziel der Angriffe.

Ob harter Rassismus oder Witze über den Akzent, solche „deutlichen Worte“ schmerzen, sie lassen an den eigenen Fähigkeiten und Leistungen in der zweiten Heimat zweifeln. Als würde man immer wieder hören: Du machst etwas anders als wir und deshalb falsch. Über allem steht dabei die Forderung: Du hast dich hier anzupassen. Auch: Du gehörst nicht hierher. Was willst du eigentlich hier? Die meisten Deutschen meinen das vielleicht nicht so, aber so kommt es oft bei uns an.

Ich wohne wirklich gern in Berlin, aber je länger ich hier bin, umso klarer wird mir, wie viele Deutsche es genießen, anderen zu sagen, was sie alles falsch machen. Dabei greifen nicht alle zu solch rassistischen Worten wie der oben genannte Polizist. Aber es zeigt eben noch eine Intoleranz gegenüber Andersartigkeit – anscheinend vor allem gegenüber denen, die sich bewusst für diesen Ort entschieden haben. Meist profitieren die Berliner ja von dieser Vielfalt und erzählen stolz, wie international ihre Stadt sei. Das ganze Land hat schließlich eine Einwanderungsgeschichte, gesteht sich das aber ungern ein. Also: Wir sind weder Touristen noch Gäste, wir sind Berliner, verdammt!