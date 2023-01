Pariser Platz: Poller für die Ewigkeit?

Ein dramatisches Bild mit unabsehbaren Folgen: Da liegt ein völlig zerstörtes Autowrack am Brandenburger Tor. Was aber wäre gewesen, wenn der Unfallfahrer nicht mitten in der tiefsten Nacht zu Montag über den Pariser Platz gerast wäre, um dann an Berlins Wahrzeichen zu zerschellen, sondern ein paar Stunden früher oder später: Wie viel Schaden hätte er angerichtet? Nicht auszudenken.

Oder eben doch. Schon stellt sich die Frage nach Konsequenzen. Es läge nahe, den Pariser Platz ab der Wilhelmstraße abzusperren für Autos, vielleicht mit versenkbaren Überfahrpollern. Aber ist das klug?

Poller sind im wahrsten Sinne des Wortes Hürden, Barrieren. Sie sind hässlich. Sie zerstören das Stadtbild.

Es ist ganz wichtig, das zu tun, was Angela Merkel gesagt hat: die Dinge vom Ende her zu denken. Also: Werden wir die Poller jemals wieder los? Nein!

Der Beweis dafür steht nur wenige Meter entfernt. In Zeiten einer diffusen Gefahr – es war gerade Irakkrieg – wurde die Wilhelmstraße vor der Botschaft des kriegführenden Großbritannien abgepollert. Seitdem gab es immer mal Stimmen, die sich für die Beseitigung der Sperren aussprachen. Es fand sich aber niemand, der sich das getraut hätte. Was wäre, wenn danach doch etwas passiert?

Nach dem Terroranschlag 2016 wurde der Breitscheidplatz zur Festung ausgebaut, mit Pollern und Überfahrsperren in schwarz-gelber Alarmoptik. Viele klagen, dass das den Platz verschandele und Touristen verschrecke. Wie wahrscheinlich sei es, dass am selben Ort dasselbe noch einmal passiert?

Doch wer einmal anfängt, Sicherheitsarchitektur zu installieren, wird sie nicht mehr los. Das gilt auch für den Pariser Platz. Wenn man sich also für eine Sperrung entschließt, darf sie den Charakter von Berlins berühmtestem und wichtigstem Platz nicht zerstören, muss sorgfältig geplant sein, auf keinen Fall brutalistisch, sondern möglichst minimalinvasiv, vielleicht sogar leicht. Aber kann Berlin das? Ach!